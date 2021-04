Rząd chce obniżyć czynsze w galeriach handlowych

Rząd zapowiedział wprowadzenie 80-procentowej obniżki czynszu w galeriach handlowych podczas lockdownu oraz 50-procentową przez trzy miesiące po jego zakończeniu.

Wynajmujący będą mieli prawo ustalenia wyższej wartości czynszu w przypadku wykazania, że skala obniżki jest niewspółmierna do rzeczywistych szkód najemcy.

Zofia Morbiato, dyrektor generalna ZPPHiU: Rodzi się pytanie: z czego ma najemca zapłacić te 20 proc. czynszu, jeżeli musiał zamknąć sklepy?

Zofia Morbiato, dyrektor generalna Związku Polskich Pracodawców Handlu i Usług: Oczywiście trudno jest to skomentować, bo nie wiemy jak dokładnie brzmią te przepisy. Wiadomo za to na pewno, że zawsze diabeł tkwi w szczegółach.

Czy te proponowane zmiany oznaczają, że znika abolicja czynszowa?

Przyznam na marginesie, że nie rozumiem tego terminu abolicja, bo mi się on kojarzy z przestępstwem, a tu przecież nikt go nie popełnia i nie wiem dlaczego wszyscy przyjęli narrację właścicieli galerii handlowych. Tak naprawdę do tej pory obowiązuje art. 495 kodeksu cywilnego, który mówi, że kiedy nie ma możliwości świadczenia usługi, to płatność za nią się nie należy. Jednak pierwsza tarcza wprowadziła art. 15ze, który zwalniał najemców z czynszu oraz kosztów wspólnych i marketingowych. Poza przedłużeniem o czas zamknięcia należało przedłużyć umowę o pół roku na warunkach sprzed lockdownu. Wszyscy widzimy jak bardzo zmienia się rynek centrów handlowych - wystarczy się przejść po największych centrach handlowych Warszawy i zobaczyć, jak wiele pustostanów przybyło w ciągu ostatniego roku.

