Rzesza pokrzywdzonych przedsiębiorców wykluczonych z pomocy rządowej

Wielu spośród przedsiębiorców pokrzywdzonych przez kolejne obostrzenia i trzeci lockdown nie jest równocześnie objętych pomocą rządową. Firmy zrzeszone w Związku Polskich Pracodawców Handlu i Usług alarmują: kody PKD wykluczają nas z Tarczy 6.0, choć konsekwencje kwarantanny narodowej ponosimy z równą mocą, co inne firmy o podobnym profilu działalności, ale innej klasyfikacji.

„Dziś PKD określa uprawnienia w zakresie starań o wsparcie pomocowe w ramach Tarczy 6.0. Kryterium przyznania pomocy powinien być przymus administracyjny zamknięcia sklepów i będący ich wynikiem spadek obrotów, a nie ich klasyfikacja statystyczna” – postuluje zarząd ZPPHiU.

Co wydarzyło się w centrach handlowych? Pandemia spowodowała dramatyczne skutki dla polskiego biznesu, jednak szczególnie drastycznie dotknęła pracodawców handlu i usług, których placówki zlokalizowane na terenie centrów handlowych zostały trzykrotnie zamknięte, co równocześnie pozbawiło ich możliwości prowadzenia normalnej działalności gospodarczej i zachwiało płynnością finansową oraz stabilnością. W okresach pomiędzy kolejnymi przerwami w działalności nie udało się nawet zbliżyć do poziomów sprzedaży sprzed analogicznych okresów sprzed pandemii. Gigantyczna luka gotówkowa i wynikające z niej widmo licznych bankructw polskich przedsiębiorstw i marek wiszą nad branżą.

Zgodnie z rządowym rozporządzeniem, od 28 grudnia do 17 stycznia po raz trzeci nieczynna jest większość sklepów w galeriach handlowych. Tymczasem Tarcza 6.0 przewiduje listę podmiotów objętych wsparciem w oparciu o klasyfikację kodów PKD, a ta nie jest odzwierciedleniem spisu firm realnie działających w centrach. W przekonaniu ZPPHiU lista ta jest zdecydowanie niewystarczająca, by zagwarantować pomoc polskim przedsiębiorcom, walczącym dziś o przetrwanie branży.

„Sytuację może poprawić jedynie wydłużenie listy kodów PKD objętych pomocą rządową, o wszystkie dotknięte zakazem prowadzenia działalności w centrach handlowych.. Tarcza 6.0 będzie w innym przypadku tylko dramatycznie rozczarowującą ułudą niedostępną dla realnie potrzebujących wsparcia” – komentuje Zarząd ZPPHiU.

„Są wśród nas przedsiębiorcy, którzy stworzyli swoje firmy ponad 30 lat temu i wówczas deklarowany zakres działalności różnił się od obecnego, ale nie było dotychczas potrzeby, by dokonywać aktualizacji statusu. Dziś takie firmy toną bez pomocy państwa, mimo że ich kontrybucja do budżetu jest ogromna” – zwraca uwagę Zarząd ZPPHiU.