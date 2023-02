To dopiero luty, a w Plaza Rzeszów powstał już nowoczesny salon Kodano Optyk, Sephora przedłużyła umowę najmu, a do tego jeszcze przed przyjściem wiosny klienci doczekali się nowej pracowni florystycznej.

Działający od lutego salon Kodano zajmuje blisko 200 mkw.

Sephora pozostanie w Centrum przez trzy kolejne lata.

To dobra prognoza na kolejny rok działalności najstarszego rzeszowskiego Centrum Handlowego.

Zarządca CH Plaza Rzeszów, Keen Property Management, ma na ten rok dużo planów i pomysłów na unowocześnienie i rozwój oferty dla swoich klientów. Pierwsze zmiany zaproponowane zostały już na początku roku.

W lutym do portfolio Centrum dołączył salonu Kodano Optyk. Nowy lokal, który znajduje się na parterze przy głównym ciągu komunikacyjnym, zajmuje powierzchnię blisko 200 mkw. Co najważniejsze umowa najmu będzie trwała minimum 5 lat. Kodano Optyk to sieć salonów optycznych zlokalizowanych w całej Polsce. Nowy przestronny, nowoczesny i jasny salon oferuje okulary korekcyjne oraz przeciwsłoneczne znanych, światowych marek takich jak: Ray-Ban, Emporio Armani, Versace, Michael Kors, Loretto, Perez i wiele innych. W salonie można również zbadać wzrok, kupić soczewki kontaktowe oraz akcesoria okularowe. Firma jest liderem w sprzedaży soczewek kontaktowych w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.

To nie jedyna tegoroczna nowość w rzeszowskiej Plazie. Zarządca Centrum przedłużył umowę o współpracy z siecią drogerii Sephora. Dzięki temu salon tej znanej i lubianej przez klientów marki pozostanie w galeri przez kolejne trzy lata.

Na parterze działalność rozpoczęło właśnie całkowicie nowe studio florystyczne „Bukiet z Miłości". Szeroką gamę usług florystycznych m.in. tworzenie autorskich i oryginalnych bukietów oraz wystroju wnętrz na różne okoliczności oferować będzie przez minimum 3 lata.



Plaza Rzeszów to jedno z najstarszych i najdłużej istniejących na podkarpackim rynku centrów handlowych. Na dwóch piętrach, klienci mogą znaleźć ponad 70 lokali handlowych i punktów usługowych. Wśród nich m.in.: innowacyjny klub fitness CityFit (funkcjonujący 24h/dobę), Medicover Stomatologia, Decathlon, oraz sklepy 50Style, Empik, Yaya, Quiosque, Smyk, ToysBox, Deichmann, CCC, Wojas, Martes Sport, Sephora, Rossmann czy Hebe. Plaza Rzeszów połączona jest bezpośrednio z hipermarketem E. Leclerc, mając w ramach kompleksu, jako jedyne centrum w Rzeszowie ofertę hipermarketu. Centrum oferuje ponad 1,4 tys. bezpłatnych miejsc parkingowych.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl