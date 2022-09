Realizacja celów ESG buduje zaufanie do firmy wśród jej inwestorów i kontrahentów. Zwiększa też świadomość klientów na temat dobrych praktyk, co może przekładać się na wybory zakupowe konsumentów.

Standardy wytyczane przez takie wskaźniki, jak ESG to dla zarządów istotny element realnej oceny rosnących wyzwań z jakimi mogą się mierzyć, pozwalający monitorować sytuację, ale też efektywniej podejmować decyzje.

- Długofalowo – rzetelne raportowanie i faktyczna realizacja celów z zakresu ESG buduje zaufanie do firmy wśród jej inwestorów, partnerów i kontrahentów, a także zwiększa świadomość naszych klientów na temat dobrych praktyk realizowanych przez LPP, co finalnie może przekładać się na wybory zakupowe i lojalność konsumentów - tłumaczy Dorota Jankowska-Tomków, dyrektor ds. zakupów i ESG w LPP.

Raport ESG to kompendium wiedzy o firmie

W kompleksowych raportach firma wyjaśnia swoje cele i zobowiązania, pokazuje wyniki finansowe oraz opisuje środowiskowe i społeczne skutki swojej działalności.

- Każdy raport to kompendium wiedzy na temat LPP, naszego modelu biznesowego oraz wpływu wywieranego na życie naszych pracowników, członków lokalnych społeczności i środowisko naturalne. To również podstawa do porównania i ujednolicania wprowadzanych standardów oraz weryfikacji postępów w realizacji przyjętych celów - wyjaśnia Dorota Jankowska-Tomków.

Cały łańcuch dostaw pod dekarbonizacyjną lupą

Kluczowym zadaniem działu ESG jest rozwój marek i łańcucha dostaw w sposób zrównoważony oraz opracowanie strategii dekarbonizacji.

- Skupiamy się na wdrażaniu standardu Eco Aware – poszerzamy wykorzystanie w kolekcjach materiałów organicznych i pochodzących z recyklingu, oceniamy dostawców pod kątem efektywności energetycznej i zużycia wody, współpracujemy z fabrykami na rzecz eliminacji szkodliwych substancji chemicznych oraz koordynujemy prace związane z obliczaniem śladu węglowego w całym łańcuchu dostaw - wylicza Dorota Jankowska-Tomków.

Pierwszy krok w tym kierunku firma wykonała już w 2021 r., samodzielnie obliczając ślad węglowy we wszystkich trzech zakresach zgodnie z wytycznymi GHG Protocol, definiując jednocześnie obszar o największej emisyjności. Ponadto, LPP jako pierwsza polska firma branży odzieżowej, przystąpiła w tym roku do Science Based Targets initiative - międzynarodowego partnerstwa organizacji wspierającego sektor prywatny w działaniach na rzecz walki z globalnym ociepleniem.

- Przystępując do SBTi podjęliśmy zobowiązanie do wypracowania celów redukcji emisji gazów cieplarnianych podlegających naukowej ocenie, która ma skutecznie doprowadzić spółkę LPP do całkowitej neutralności klimatycznej do 2050 r. - dodaje Dorota Jankowska-Tomków.

