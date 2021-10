S’portofino otworzy salon w Bonarce

W salonie o powierzchni 300 mkw. klienci znajdą wyjątkowe propozycje nie tylko do różnego rodzaju aktywności, lecz także na co dzień.

– Konsekwentnie budujemy w Bonarce portfolio prestiżowych marek. Jest to jedno z naszych założeń strategicznych dla tego obiektu. S’portofino doskonale wpisuje się w ten plan i pod jednym szyldem oferuje klien-tom topowe produkty w kategorii sport & le-isure. To ważny dla nas segment, gdyż po-siada on duży potencjał wzrostowy na całym świecie – komentuje Justyna Bartosz, Retail Asset Manager NEPI Rockcastle, właściciela Bonarki.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

S’portofino to sport

S’portofino klientom najbardziej kojarzy się z narciarstwem. Oferuje bowiem odzież i akcesoria renomowanych marek związanych z tą dyscypliną, w tym m.in. Bogner, Sportalm, Descente, Moon Boot, Goldbergh, Rossignol czy Toni Sailer. Jednakże w sklepie nie brakuje również oferty dla miłośników biegania – w S’portofino mogą znaleźć najszerszy w Polsce, dostępny stacjonarnie wybór butów szwajcarskiej marki On Running.

Multibrand nie zapomina także o fanach i fankach jogi oraz fitnessu oraz amatorach kolarstwa, outdooru czy golfa. Dopełnieniem tego wachlarza jest oferta casual, tworzona z myślą o wszystkich, dla których najważniej-sza jest wygoda i jakość materiałów, a w jej ramach produkty na przykład takich marek, jak: Aeronautica Militare, Deha, Mackage czy Woolrich.

S’portofino udowadnia, że sport przenika do mody, a zacierając granice, pozwala na stworzenie indywidualnego stylu na co dzień. Takie podejście, które S’portofino ma w swoim DNA od 13 lat istnienia, obecnie jest międzynarodową tendencją wyrażoną w trendzie athleisure.