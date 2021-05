Sadyba Best Mall korzysta z technologii AR przy wiosennej akcji promocyjnej

Sadyba Best Mall, Fot. mat. prasowe









Autor: PropertyNews.pl

Dodano: 11 maj 2021 13:46

Dzięki wykorzystaniu aplikacji mobilnej działającej w tzw. rozszerzonej rzeczywistości, klienci galerii Sadyba Best Mall mogą zbierać wirtualne kwiaty i zdobywać wiosenne nagrody do aranżacji balkonu lub tarasu. Akcja rozpoczęła się 10 maja i potrwa do 22 maja.