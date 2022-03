Sadyba Best Mall ma dwie nowe marki odzieżowe

Do grona najemców warszawskiej galerii Sadyba Best Mall dołączyły kolejne znane marki odzieżowe. Sklep Tezenis oferuje szeroki asortyment bielizny i odzieży dla kobiet, mężczyzn i dzieci, a Intimissimi Uomo bogatą kolekcję bielizny męskiej.

Sadyba Best Mall posiada certyfikat BREEM.

Nowo otwarty salon Tezenis w Sadyba Best Mall znajduje się na parterze galerii i zajmuje powierzchnię 180 mkw.

Nowy sklep Intimissimi Uomo w warszawskiej Sadybie ma powierzchnię 48 mkw. i mieści się na parterze centrum handlowego.

Marka wyróżnia się szeroką gamą oferowanych produktów, materiałów, wzorów i kolorów, zawsze zgodnych z najnowszymi trendami.

Warszawska galeria handlowa Sadyba Best Mall znajduje się w sąsiedztwie Traktu Królewskiego prowadzącego do Wilanowa, Powsina i dalej do Konstancina–Jeziorny. Ponad 100 sklepów i punktów usługowych oraz gastronomicznych znajduje się na powierzchni blisko 23 tys. mkw.

W Sadyba Best Mall obecne są marki premium: Tatuum, Pandora, Lilou; szereg popularnych sklepów sieciowych: Esprit, H&M, New Balance, Medicine, Sephora, Tezenis, Intimissimi, a także jeden z pierwszych w Polsce sklepów marki Rituals. Sadyba Best Mall zaprasza także do kina Cinema City, wyposażonego w 12 sal kinowych oraz jedynego w Warszawie trójwymiarowego kina IMAX.