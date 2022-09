Klienci Sadyba Best Mall w Warszawie mogą bezpłatnie naładować swoje elektryczne auta w stacji ładowania pojazdów firmy ChargeEuropa.

Klienci warszawskiego centrum handlowego Sadyba Best Mall mogą już bezpłatnie naładować swoje elektryczne auta w stacji ładowania pojazdów firmy ChargeEuropa.

Jest to pierwsza darmowa stacja w galerii należącej do Grupy Klépierre.

W planach jest instalacja kolejnych tego typu punktów w pozostałych centrach w Polsce należących do zarządcy.

Nowo otwarta stacja ChargeEuropa znajduje się na zewnętrznym parkingu galerii Sadyba Best Mall. Aby z niej skorzystać, należy pobrać aplikację PowerEV. Umożliwia ona zarezerwowanie złącza do ładowania do 15 minut przed rozpoczęciem ładowania. Na terenie parkingu galerii znajduje się również stacja ładowania GreenWay, z której klienci centrum korzystają już od 2019 r.

Młoda polska firma ChargeEuropa opiera swój model funkcjonowania na stacjach ładowania zintegrowanych z 65-calowymi ekranami reklamowymi. Przychody z reklam umożliwiają firmie niepobieranie opłat za naładowanie auta elektrycznego, a ich użytkownicy muszą pokryć jedynie koszty ewentualnych opłat parkingowych. Partnerami reklamowymi firmy są znane globalne marki.

Sadyba Best Mall wspiera transport przyjazny dla środowiska i miasta, mając jednocześnie na uwadze potrzeby swoich klientów. Wszystkie centra handlowe Klépierre zlokalizowane są w miejscach zapewniających szybki dostęp do komunikacji miejskiej czy postoju taksówek. Bezpośrednio przy centrach Sadyba Best Mall i Lublin Plaza funkcjonują również stacje rowerów miejskich.

Instalacja nowej stacji ładowania pojazdów elektrycznych to kolejne działanie w kierunku zrównoważonego rozwoju, które podejmuje firma Klépierre – właściciel i zarządca 6 centrów handlowych w Polsce. Firma stworzyła międzynarodowy program Act for Good, który wyznacza w Grupie kierunki wszystkich działań w obszarze CSR. Inicjatywa obejmuje trzy obszary: Act for the Planet, Act for Territories oraz Act for People i skierowana jest do pracowników, najemców, usługodawców oraz klientów galerii.

W myśl idei Act for the Planet działania firmy skupiają się na trosce o środowisko naturalne. Głównym celem jest redukcja emisji CO2, ograniczenie zużycia energii i przejście na odnawialne źródła energii we wszystkich obiektach należących do Grupy.

