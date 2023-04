Sakana Sushi stawia na Fuzję. Nowa restauracja zajmie około sto czterdzieści tys. mkw. Sakana w Fuzji będzie pierwszym lokalem sieci w Łodzi i siódmym w Polsce.

Łódzka Fuzja poszerza grono najemców sektora Food and Beverage.

Nowa restauracja Sakana Sushi w kompleksie Echo Investment zajmie blisko 143 mkw.

W pofabrycznym obiekcie w centrum Łodzi zadomowi się marka, która w kuchni przełamuje tradycję.

Sakana Sushi to sieć restauracji serwujących tradycyjne dania kuchni japońskiej. Pierwszy lokal marki otworzył się w 2001 roku w Warszawie. Dziś, poza trzema restauracjami, które funkcjonują w stolicy, Sakana zaprasza gości także do swoich lokali w Katowicach i Krakowie. Restauracja w Fuzji będzie pierwszym konceptem tej sieci w Łodzi.

-Od początku chcieliśmy by kompleks wyróżniał się fuzją smaków, by nasza oferta gastronomiczna była urozmaicona i oferowała łodzianom koncepty, które do tej pory jeszcze nie zagościły w mieście. Cały czas poszerzamy kulinarną ofertę Fuzji, ale już teraz możemy powiedzieć, że różnorodność kuchni naszych najemców sprawi, że z pewnością każdy znajdzie tu coś dla siebie - mówi Marcin Szlufik, Senior Leasing Manager w Echo Investment.

Kulinarna i architektoniczna Fuzja nowoczesności i tradycji w Łodzi

Menu Sakana Sushi to mix tradycji i nowoczesności. Koncept oferuje nie tylko tradycyjne nigiri, hosomaki czy zupy miso i tom kha, ale także dania z nowoczesnym twistem, jak japońskie tapas, a wśród nich tacos z krewetkami i grillowane awokado.

W Fuzji, oprócz Sakana Sushi, znajdą się takie koncepty gastronomiczne jak Bakery, Deseo, Zdrowa Krowa czy Chinkalnia. W biurowcu od strony ulicy Milionowej działa już placówka prywatnej sieci przedszkoli i żłobków Luppo Puppo.

Fuzja to flagowa inwestycja Echo Investment prowadzona w centrum Łodzi na terenie dawnych zakładów fabrycznych Karola Scheiblera. Multifunkcyjny projekt powstaje na obszarze 8 ha w otoczeniu historycznej zabudowy, która zyska nowe funkcje. Inwestycja to część miasta z ofertą kulturalną, rozrywkową, gastronomiczną, usługowo – handlową, a także budynkami mieszkalnymi, nowoczesną powierzchnią biurową, miejskim placem (Ogrody Anny) i otwartymi, zielonymi terenami wspólnymi. Łącznie na 8 ha zlokalizowane będą 22 budynki, z czego 15 to obiekty historyczne.

Echo Investment jest polskim deweloperem z doświadczeniem w sektorze: mieszkaniowym, handlowo-usługowym, biurowym oraz hotelowym. Firma angażuje się w projekty, które wpisują się w miejską tkankę i ją uzupełniają. Echo Investment jest notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1996 roku. Od 2019 roku głównym akcjonariuszem firmy jest węgierski Wing IHC Zrt oraz partnerzy Griffin Real Estate.

