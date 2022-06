Salad Story planuje 16 nowych restauracji i debiut na New Connect

Wyceniana na 60 mln zł spółka Salad Story prosi rynek o 3,2 mln na rozwój. Tak duży podmiot jeszcze nigdy w historii nie korzystał z finansowania społecznościowego. Firma, która 15 lat temu dała początek wegetariańskiej rewolucji w Polsce, właśnie otworzyła 2 nowe restauracje. Do końca 2023 roku chce rozbudować sieć z 41 do 57 lokali. W planie debiut na NewConnect.

Salad Story to polski lider rynku zdrowego jedzenia, silna i rozpoznawalna marka.

Portfolio firmy to 35 lokali własnych i 4 lokale franczyzowe, prowadzone w galeriach handlowych w całej Polsce.

Firma notuje średnio 40-45 mln zł przychodu rocznie.

Restauracje obsługują ok. 140 tys. gości miesięcznie.

Salad Story stworzyła dwie marki własne, działające w modelu delivery: WrapMe! oraz Haru Ramen & More.

Firma wypracowała już gotowość do szybkiego skalowania biznesu.

Aby zrealizować swoje wartości, 15 lat temu Anna Krajewska zaprosiła do współpracy koleżankę. Wspólnie przekuły swoje marzenia w cele.

- Zbudowaliśmy stabilną, ogólnopolską markę, posiadającą status niekwestionowanego lidera restauracji serwujących zdrową żywność na polskim rynku i dziś Salad Story to największa sieć serwującą zdrową żywność w Polsce - mówią o sobie w Salad Story.

– W tamtym czasie w stolicy brakowało miejsc, gdzie można zjeść szybko, zdrowo i w rozsądnej cenie, a sałatka kojarzyła się z przekąską lub dodatkiem do dania głównego. Do swojego pomysłu przekonałyśmy z ówczesną wspólniczką dyrekcję działu wynajmu powierzchni w powstającej właśnie galerii w topowej warszawskiej lokalizacji. Na prezentację zabrałyśmy kosz z naszym jedzeniem – opowiada Anna Krajewska, założycielka i prezes Salad Story.

Tak 2007 roku w centrum handlowym Złote Tarasy w Warszawie powstała pierwsza restauracja Salad Story, gdzie sałatki w dużych porcjach odpowiadających wielkości obiadu są do dziś robione na oczach gości i dostępne szybko w food courtowej formie.

Dziś Salad Story liczy 41 lokali i notuje średnio 40-45 mln zł przychodu rocznie.

Salad Story

Skala i środowisko

Do 2015 roku spółka wypracowała aktualny format zdrowego fast foodu i zbudowała struktury, by sprawnie zarządzać siecią kilkudziesięciu restauracji. Przez kolejne trzy lata firma przeprowadziła rebranding, uruchomiła koncept WrapMe! by Salad Story, dokonała zmian własnościowych i pozyskała mniejszościowego inwestora – Movens Capital, który dokapitalizował spółkę kwotą kilku milionów zł.

W 2019 roku po inwestycji w kolejne restauracje (37 na koniec roku) spółka osiągnęła blisko 45 mln zł przychodu i odnotowała zysk netto na poziomie 1,6 mln zł.

Swoją pozycję założycielki sieci czują wysoko:

Między karmieniem ludzi na dużą skalę a dbałością o środowisko i naturę, zyskiem dla biznesu a odpowiedzialnością społeczną. Wszystkie te filary są dla nas równie ważne - czytamy na portalu firmy.

Anna Krajewska, założycielka i CEO firmy od 2007 roku pokazuje, że jedzenie na mieście może być zdrowe, a fast food to nie tylko tłuste, tuczące jedzenie niskiej jakości.

Wielu klientów traktuje restaurację jako sposób na zdrowe jedzenie i wraca każdego dnia do Salad Story. W ciągu 15 lat działania spółka zbudowała stabilnie działającą sieć restauracji, w których serwuje zdrowe i smaczne dania, przygotowywane w sposób analogiczny, jak sushi: przygotowywane na oczach gości. Wśród dań są między innymi: sałatki, wrapy, boxy i bowle na ciepło, a także świeżo wyciskane soki.

Optymalizacja przyniosła efekty

Z okresu pandemii restauracje wyszły obronną ręką. Marka rozszerzyła działalność o dwa własne brandy. W ramach brandów powstało 38 wirtualnych restauracji WrapMe! i 6 restauracji Haru Ramen&More. Obie oferują sprzedaż zdrowego jedzenia z dostawą.

Optymalizacja przyniosła efekty. W 2021 roku sprzedano ponad 800 tys. sałatek i ponad 430 tys. wrapów. Firma zanotowała obrót 41,42 mln zł przychodów, a rok zamknęła zyskiem 3,17 mln zł. – Na odzyskaniu poziomu przychodów sprzed lockdownu zaważyło drugie półrocze 2021, w którym obrót przekroczył 24 mln zł. Zysk netto wyniósł 4,64 mln zł i pozwolił nadrobić stratę z pierwszych miesięcy ubiegłego roku – wyjaśnia Dariusz Strojewski, dyrektor finansowy w Salad Story.

Sieć mocno urośnie

Właśnie ruszyły dwie nowe restauracje Salad Story: przy ul. Rydygiera w Warszawie na prestiżowym osiedlu Żoliborz Artystyczny oraz w Galerii Krakowskiej.

Do końca 2023 roku sieć Salad Story powiększy się jeszcze o 16 kolejnych restauracji. Aż 13 z nich zlokalizowanych będzie w Warszawie i okolicach. Kolejne 3 lokale zostaną otwarte w Krakowie, a dodatkowo po jednym lokalu w Trójmieście i we Wrocławiu.

Plan minimum na ten rok to 7 lokali, w tym 5 w Warszawie oraz 2 w Krakowie – mówi Anna Krajewska.

To tylko część planowanych inwestycji. Firma jest w trakcie m.in. rozbudowy kuchni centralnej w Warszawie i magazynów, aby sprostały skalowaniu biznesu, pracuje też nad stworzeniem platformy orderingowej w modelu e-commerce i automatyzacją obsługi online.

Salad Story

W planach debiut na NewConnect

Do końca czerwca na Beesfound Anna Krajewska zaprasza inwestorów do wkładu w rozwój branży zdrowej żywności i budowania przyszłości lepszego świata.

Salad Story SA rozpoczęła emisję akcji, wspieraną kampanią crowdfundingu udziałowego prowadzoną we współpracy z platformą Beesfund. W ramach finansowania społecznościowego spółka chce pozyskać 3,2 mln zł, które zasilą budżet na realizację nowej strategii. W ramach inwestycji od 490 zł nowi inwestorzy otrzymają akcje spółki oraz benefity crowdfundingowe, jak bezpłatne zestawy sałatkowe, vouchery i zniżki. Jest też specjalna oferta dla franczyzobiorców.

– Jeśli inwestycje przebiegną zgodnie z planem i sytuacja makroekonomiczna na to pozwoli, już w 2023 lub 2024 roku rozpoczniemy przygotowania do debiutu na NewConnect. Rozważymy też wypłaty dywidendy – zapowiada Anna Krajewska.

Wyceniana na ponad 60 mln zł Salad Story chce dostać z rynku 3,2 mln zł.

Środki, które Salad Story pozyska w ramach trwającej właśnie emisji akcji, przeznaczone zostaną na skalowanie działalności.

Popularna sieć chce otwierać kolejne lokale. W planach Salad Story są zarówno restauracje właścicielskie, jak i rozszerzanie modelu franczyzowego.

Duży może więcej

To główny i najważniejszy cel, bo zgodnie ze strategią i wizją rozwoju spółki, 400 000 zł ma zostać przeznaczone na rozbudowę stanów magazynowych, a 1 550 000 zł na otwarcie nowych lokali.

Nakłady na lokal finansowane z emisji mają objąć między innymi: koszty pozyskania lokalu, koszty adaptacji lokalu, wyposażenie lokalu, pierwsze, 2-dniowe, zatowarowanie, koszty marketingu otwarcia, a także opłaty administracyjne, koszty szkolenia personelu, wsparcia technicznego i marketingowego otwarcia przez wynajmującego.

Świeżo i nowocześnie

Modernizacja lokali już działających w Warszawie to kolejne 150 000 zł. Trzeba zwiększyć możliwość obsługi klientów, zrobić rebranding.

Budowa platformy e-commerce i rozwój narzędzi rozwijających programy lojalnościowe mają pochłonąć kolejne 450 000 zł ze środków, które uda się pozyskać ze sprzedaży akcji. W planach zarządu Salad Story jest również automatyzacja wybranych restauracji: zastosowanie menuboardów oraz kiosków samoobsługowych.

150 000 zł zaplanowano na działania promocyjne wspierające rozbudowę bazy klientów platformy orderingowej, a także zwiększenie bazy uczestników programu lojalnościowego.

Salad Story

Pół miliona na kuchnię

Rozbudowa kuchni centralnej jest konieczna. Musi sprostać zwiększonemu zapotrzebowaniu, które wiąże się ze skalowaniem sieci. Środki pozyskane w ramach tego celu przeznaczone zostaną na zakup wyposażenia oraz dostosowanie przestrzeni magazynowej.

O Salad Story

Od 2007 roku udowadnia, że jedzenie serwowane w sieciowych konceptach gastronomicznych może być jednocześnie i zdrowe, i pyszne, i szybko podane, a do tego wszystko za umiarkowaną cenę.

Sieć liczy 39 punktów, w tym 35 restauracji własnych i 4 franczyzowe. Miesięcznie obsługuje średnio 140 tys. klientów. W 2021 r. spółka Salad Story miała ponad 41 mln zł przychodu i 3,17 mln zł zysku.

Firma stworzyła dwie dodatkowe marki własne: WrapMe! oraz Haru Ramen & More. Założycielką i dyrektorem zarządzającym spółki Salad Story jest Anna Krajewska.

O Beesfund

Polska platforma typu equity crowdfunding powstała w 2012 roku w Warszawie. Jej motto brzmi: “Pomagamy zrealizować dobre pomysły”. Popularność platformy rośnie, a od początku jej działania odbyły się 83 emisje, poprzez które udało się zgromadzić ponad 53 mln zł, przy udziale 58 tys. zarejestrowanych użytkowników.

Najgłośniejsza emisja akcji odbyła się w lutym 2019 roku i dotyczyła spółki Wisła Kraków. Na poczet spłaty zadłużenia Wisła wypuściła 40 tysięcy akcji o wartości 4 milionów złotych. W ciągu doby wszystkie akcje zostały wykupione przez 9126 inwestorów.

Najwięcej środków finansowych zebrał projekt Wolf & Oak Distillery - pierwsza profesjonalna destylarnia whiskey w Polsce. Zgromadzony kapitał wyniósł 4 202 820 zł, poprzez 31 111 akcji, które kupiło 1482 nabywców.