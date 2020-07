Salad Story walczy o stare lokale, odracza otwarcie nowych

Podpisaliśmy aneksy dla około połowy naszych restauracji. Udało się szybko i sprawnie ułożyć plan na przyszłość. Jednak są to w większości rozwiązania tymczasowe. W pozostałych lokalizacjach jesteśmy jeszcze w trakcie rozmów. Waży się los sześciu lokali. Albo znajdziemy sposób, by je uratować, albo zostaną zamknięte. Niestety w dużej mierze wynajmujący traktują te rozmowy jako pertraktacje wyłącznie o ustępstwach dla nas – najemców. Jakby nie rozumieli, że chodzi też o to, by oni także mogli prowadzić biznes. Trzeba się podzielić tym co jest, a nie iluzją tego, czego byśmy sobie życzyli - mówi Anna Krajewska, założycielka i prezes Salad Story.

Czy pandemia zmniejszy sieć lokali Salad Story?

Anna Krajewska, założycielka i prezes Salad Story: W momencie ogłoszenia lockdownu prowadziliśmy 46 lokali. Dzisiaj otwartych jest 40. Los tych sześciu placówek jeszcze się waży. Prowadzimy rozmowy z wynajmującymi. Są to trudne przypadki, ponieważ ruch w tych galeriach bardzo powoli rośnie. Zatem albo znajdziemy sposób, by je uratować, albo zostaną zamknięte. Niestety w dużej mierze wynajmujący traktują te rozmowy jako pertraktacje wyłącznie o ustępstwach dla nas – najemców. Jakby nie rozumieli, że chodzi też o to, by oni także mogli prowadzić biznes. Trzeba się podzielić tym co jest, a nie iluzją tego, czego byśmy sobie życzyli. My także marzymy o lepszej sprzedaży w galeriach handlowych.

Czy w działających już lokalizacjach ustaliliście nowe warunki wynajmu?

Spotykamy się z różnymi reakcjami. Z niektórymi wynajmującymi udało nam się szybko i sprawnie ułożyć plan na przyszłość. Podpisaliśmy aneksy dla około połowy naszych restauracji. Jednak trzeba podkreślić, że są to w większości rozwiązania tymczasowe. W pozostałych lokalizacjach jesteśmy jeszcze w trakcie rozmów.

Jakie mechanizmy rozliczeniowe są dobre dla Salad Story?

Jedynym sensownym i sprawiedliwym schematem jest ustalenie na przykład na okres dwunastu miesięcy czynszu od obrotu. To byłoby najbardziej realne podejście do sytuacji, w której się znajdujemy. Niestety jest to potwornie trudny temat, chociaż w kilku lokalizacjach udało nam się uzyskać takie rozwiązanie.