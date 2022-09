Po doświadczeniach pandemicznych zamknięć galerii handlowych, Anna Krajewska, prezeska Salad Story SA, wymyśliła wirtualne marki. Teraz znów dywersyfikuje działalność. Jej oferta to już nie tylko fastfood.

Salad Story największa polska sieć ze świeżym, zdrowym jedzeniem.

Posiada 35 lokali własnych i cztery franczyzowe, działające w galeriach handlowych w wybranych miastach Polski.

Średni przychód Salad Story osiąga pułap ok. 45 mln zł rocznie.

Restauracje obsługują ok. 140 tys. gości miesięcznie.

Salad Story stworzyła WrapMe! I Haru Ramen & More, działające tylko w wirtualnej formie delivery.

Teraz sieć otwiera eleganckie restauracje.

W Salad Story motorem napędowym od początku jest Anna Krajewska. Gdy startowała 15 lat temu, tematem wiodącym w Salad Story była potrzeba, by szybko i zdrowo zjeść na mieście. I powstał fast food robiony tak, jak sushi: wprost przed oczami klienta.

Salad Story to stabilna, ogólnopolska marka - dziś o swej firmie mówi Anna Krajewska. I dodaje, że nadal chce zdrowo karmić ludzi, choć ma na to kolejny sposób.

Po ciężkich doświadczeniach zamknięć galerii handlowych Salad Story znowu dywersyfikuje miejsca działalności.

Ma kilka lokali w formie franczyzy, ale rośnie organicznie. Do końca 2023 r. chce otworzyć 16 nowych restauracji. Kilkanaście z nich w Warszawie i okolicach.

Sieć zdrowych fastfodów będzie siecią restauracji

Lokale Salad Story można spotkać w centrach handlowych największych polskich miast. Sieć jest znana w Szczecinie, Trójmieście, w Poznaniu, Warszawie, Krakowie i w Katowicach.

I na razie nie wybiera się, by szukać lokalizacji w innych miastach. Silniejszą pozycję chce zbudować rozszerzając ofertę o lokale położone poza centrami handlowymi.

Zmiana koncepcji jest zauważalna. Tu już nikt nie chce jeść niczego na szybko, nikt też nie mówi o jedzeniu w biegu.

- Nasze restauracje mają być miejscem, gdzie przychodzą ludzie po pracy. Pierwsze, udane próby już za nami. Lokale działają w Warszawie – mówi szefowa Salad Story.

Restauracja Salad Story w Galerii Krakowskiej

Start w 2007 roku w Złotych Tarasach w Warszawie otworzył pewną epokę.

Do dziś w każdym lokalu Salad Story sałatki w porcjach obiadowych powstają na bieżąco przy gościach, serwowane w szybkim stylu food court.

Pierwsze własne restauracje położone w eleganckich lokalizacjach mieszkaniowych otwierają kolejną erę. Firma Salad Story wchodzi w nią z liczbą 41 lokali i przychodami średnio 40-45 mln zł rocznie.

Bez promocji akcji crowdfoundingowej

Szukając możliwości rozwoju, Salad Story szukało środków w finansowaniu społecznościowym - tzw. crowdfoundingu.

Na tamten czas Beesfound wydawał się być dobrym sposobem na pozyskanie środków finansowych.

– Bardzo szybko do mnie dotarło, że my zupełnie nie tego szukamy – mówi Anna Krajewska.

Platformy dają firmom dużą wolność promocji i marketingu, nikt też nie może być pośrednikiem między firmą a jej akcjonariuszami. Ale to wymusza na firmie osobisty kontakt ze wszystkimi akcjonariuszami. A oni potrzebowali skupić się na swojej działalności.

- Zrozumieliśmy, że nie szukamy rzeszy cudownego i mocno z nami związanego, ale bardzo rozdrobnionego akcjonariatu – wspomina Krajewska.

I zaprzestali akcji promocyjnych. Zaczekali, by oferta wygasła. Tak naprawdę szukali jednego inwestora.

– Z dużym inwestorem łatwiej się rozmawia o wzroście i planach na przyszłość firmy – mówi Anna Krajewska.

A ponieważ dzięki Beesfound o Salad Story mimo wszystko zrobiło się głośno, zarządzająca Salad Story zapewnia, że te właściwe rozmowy już właśnie powoli się toczą.

Finansowanie rozwoju

Emisja ba Beesfound nie osiągnęła progu sukcesu – przyniosła 280 tys. zł. i Salad Story nie została dokapitalizowana w ten sposób.

Anna Krajewska uważa, że choć miała okazję się przekonać, jak wielu ma w Polsce lojalnych marce ambasadorów. Żałuje tylko, że nie udało jej się zgromadzić jakoś tej społeczności. Firma ma prawdziwą rzeszę zaangażowanych klientów

Jednak właścicielka uważa, że na ten moment to nowy kierunek ma szansę znakomicie się sprawdzić. I od teraz – zamiast szukać miejsc w galeriach handlowych – Salad Story skupi się na rozwoju restauracji z dobrym jedzeniem blisko domu.

Salad Story od 2007 oferuje świeże, zdrowe jedzenie. Gramatura dań od zawsze jest równa porcji obiadowej, a każdy składnik jest smaczny, pożywny i sycący. Do sałatek można też wprowadzać własne innowacje.

To właśnie jest ten trend, wciąż znakomicie wpisujący się w potrzeby obecnych czasów i w potrzeby kolejnych pokoleń. A Annie Krajewskiej nie brak tu wyczucia. Już wiele razy pokazała, że wie i przewiduje doskonale, co – nadal pozostając blisko ducha Salad Story – będzie dobrze widziane na rynku.

Gdy debiutowała marka Wrap Me! od pierwszych dni dobrze się przyjęła i wszystkie jej lokale były rentowne. Dlatego i tym razem Krajewskiej nie brak wiary w kolejne sukcesy firmy.

Nieustanny wzrost Salad Story

Pandemia przyniosła model kupowania jedzenia online, z dowozem do klienta. W tym czasie Anna Krajewska wymyśliła Haru Ramen&More, które – poza jednym lokalem w Polsce - działa całkowicie wirtualnie. Jedzenie można kupić poprzez platformy operatorów dostaw jedzenia z tych lokalizacji, gdzie działa Salad Story.

Dla tych, którym zielone Salad Story kojarzy się z głodem i tylko samą sałatą, Krajewska wymyśliła sałatki zawijane w placek, czerwonym, sycącym logo Wrap Me! Szybkie, zdrowe jedzenie, które łatwo zabiera się w drogę.

Wychodząc poza galerie handlowe Krajewska po raz czwarty robi to samo: zwraca się do młodych, sprawdzając, czy dobrze czuje ich nawyki i potrzeby.

Sałatka na porcelanie

Tym razem w filozofii działania zmienia się znacznie więcej: zaprasza klientów już nie do szybkich foof courtów, lecz do eleganckich pełnoprawnych restauracji.

Nadal będą to miejsca pełne zdrowego, świeżego jedzenia, bo swoją nową ofertę Krajewska - znowu – celowo adresuje do młodego, świadomego zdrowego stylu życia klienta.

Ale tym razem Salad Story buduje swoją opowieść otwierając drzwi przed klientami wracającymi do domu po pracy. Chce, by do jej restauracji przy osiedlach mieszkaniowych przychodzili zjeść i miło spędzić wolny czas. - Dlatego nasze dania serwujemy na porcelanie. Chcemy, by były eksponowane pięknie i bardzo starannie – tak o nowym pomyśle na rozwój firmy mówi Anna Krajewska.

Pierwsze restauracje według nowej recepty są już przy ul. Rydygiera w Warszawie na prestiżowym osiedlu Żoliborz Artystyczny, na osiedlu Royal Wilanów i na Alei KEN w Warszawie. Do każdego własnego wnętrza Krajewska zaprasza klientów na innych niż dotąd zasadach. To mają być miejsca blisko domu. Takie, w których można się zrelaksować. Standard serwowanych dań większość klientów zapewne zna już z poprzednich lat. Wiedzą też, że jest to jedzenie, które można w dużej części samemu skomponować. Tylko, że dotąd wpadali do Salad Story w biegu. Nie przychodzili do Salad Story dla relaksu.

- Wielkie otwarcie kolejnej restauracji planujemy już wkrótce na Okęciu – opowiada właścicielka i prezes Salad Story. Bo wśród miejsc, gdzie można jeść zdrowe jedzenie powoli, są także i porty lotnicze.

Salad Story zaserwuje tam zdrowe jedzenie, by wesprzeć klientów, którzy mają czas, bo oczekują samolotów na lotniskach.

O Salad Story

W ciągu 15 lat działania spółka zbudowała stabilnie działającą sieć restauracji, w których serwuje zdrowe i smaczne dania przygotowywane w sposób analogiczny, jak sushi: przygotowywane na oczach gości. Wśród dań są między innymi: sałatki, wrapy, boxy i bowle na ciepło, a także świeżo wyciskane soki.

Marka rozszerzyła działalność o dwa własne brandy. W ramach brandów powstało 38 wirtualnych restauracji WrapMe! i 6 restauracji Haru Ramen&More. Obie oferują sprzedaż zdrowego jedzenia z dostawą.

Od 2007 roku marka udowadnia, że jedzenie serwowane w sieciowych konceptach gastronomicznych może być jednocześnie i zdrowe, i pyszne, i szybko podane, a do tego wszystko za umiarkowaną cenę.

Sieć liczy 39 punktów, w tym 35 restauracji własnych i 4 franczyzowe. Miesięcznie obsługuje średnio 140 tys. klientów. W 2021 r. spółka Salad Story miała ponad 41 mln zł przychodu i 3,17 mln zł zysku.

Firma stworzyła dwie dodatkowe marki własne: WrapMe! oraz Haru Ramen & More. Założycielką i dyrektorem zarządzającym spółki Salad Story jest Anna Krajewska.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl