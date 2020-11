Sale zabaw i centra rozrywki: Pomijani - upadamy. Długi będziemy spłacać do końca życia

Sale zabaw od kilku miesięcy są w dramatycznej sytuacji. Branża liczyła na dialog z rządem, ale nie doczekała się reakcji. - W tej chwili patrzymy na koniec tej gałęzi gospodarki. Sale zabaw upadają, a my zostaniemy z długami, które będziemy spłacać do końca życia - mówi dla PropertyNews.pl Ewelina Szmit, właścicielka Rodzinnego Centrum Rozrywki i Rozwoju Fantasmagoria w Radomiu, członkini Stowarzyszenia Branży Sal Zabaw i Centrów Rozrywki.

Szeroko pojęta rozrywka jest jedną największych „ofiar” pandemii. Jak wygląda aktualna sytuacja w Państwa branży?

Ewelina Szmit: Już upadła co piąta firma z branży. Każdego dnia kilka kolejnych podmiotów wystawianych jest na sprzedaż - zwykle za 10 proc. ich wartości sprzed pandemii, a czasem za samo przejęcie zobowiązań.

Kryzys trwa nieprzerwanie od marca?

Zamknięto nas w pierwszej kolejności. Po spełnieniu bardzo rygorystycznych wymogów (np. pełna dezynfekcja lokalu 2 razy dziennie), mogliśmy otworzyć działalność dopiero po 6 czerwca. Lato tradycyjnie nie jest dobrym okresem w tym biznesie. W tym roku mierzyliśmy się ze strachem oraz komunikatami nakłaniającymi do pozostania w domu. Klienci powrócili do nas na poziomie 6 proc. Do ogłoszenia żółtej strefy obłożenie utrzymywało się na poziomie około 30 proc. ruchu z lat ubiegłych. Dodać należy, że praktycznie nie było wejść grupowych i imprez okolicznościowych. Te dwa czynniki są głównymi źródłami przychodów w większości obiektów. Do połowy października 78 proc. sal zabaw notowało wyłącznie straty, 19 proc. firm zarabiało jedynie na rachunki, a tylko jeden procent firm nie odnotowało spadku w przychodach.

A potem Polska została objęta czerwoną strefą…

Już od ogłoszenia żółtej strefy w całym kraju ruch praktycznie zamarł. Wraz z kolejnymi obostrzeniami część obiektów została zmuszona do zamknięcia. Ponieważ nie ma dla nas odrębnego kodu PKD, powstało wielkie zamieszanie. Lokale, których PKD zostało wymienione w rozporządzeniach zostały zamknięte, mogą liczyć na zwolnienie z ZUS, ale już bez postojowego. Reszta - której nie wymieniono - nie wie czy może działać. Każdy Sanepid interpretuje to inaczej, większość poleciła zamknięcie. Sale, którym zezwolono na działanie, nie mogą organizować imprez okolicznościowych, mają różne limity osób. To jest niewyobrażalny dramat i chaos. Od października prosimy, apelujemy i pytamy, nie tylko o pomoc, ale też o jasne interpretacje przepisów. Wszędzie rozsyłamy pisma: do ministerstw, GIS, Premiera, Ministra Gowina. Nikt do tej pory nie odpowiedział nam na podstawowe pytanie: czy i na jakich warunkach mogą działać obiekty niewymienione w ustawie. Konsultowaliśmy sprawę z prawnikami. Nie ma zgody co do interpretacji, bo rozporządzenia zwyczajnie nie mówią o nas wprost, ale nas dotyczą. W tej chwili większość obiektów jest zamknięta, a te które odważyły się otworzyć, muszą liczyć się z licznymi kontrolami, a nawet karami sięgającymi kilkudziesięciu tysięcy złotych.

