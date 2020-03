Salomon powiększył salon w Silesia City Center

Zwiększenie powierzchni salonu Salomon z 50 do 80 mkw. wiązało się ze zmianą lokalizacji, co dało marce możliwość zaprezentowania szerszego asortymentu i bogatszego wyboru produktów. Zmieniła się także aranżacja przestrzeni. Nowy lokal zyskał dodatkowe wyposażenie ekspozycyjne, a obuwie jest prezentowane na specjalnie przeznaczonej do tego ścianie.

Salomon posiada swoje salony firmowe w Katowicach, Bielsku-Białej, Krakowie, Warszawie, Szczecinie czy Poznaniu. Sklep w Silesia City Center zlokalizowany jest przy Alei Sosnowieckiej.