Salon 50 style we Wzorcowni we Włocławku

Do grona najemców należącego do EPP centrum handlowego Wzorcownia we Włocławku dołączył multibrandowy salon z odzieżą i obuwiem sportowym 50 style. Lokal o powierzchni 318 mkw. znajduje się w budynku głównym na poziomie -1.

W nowo otwartym salonie klienci znajdą kolekcje najchętniej wybieranych marek – Nike, Adidas, Reebok, Puma, Umbro i Feewear. Poszerza on ofertę Wzorcowni skierowaną do fanów sportowych stylizacji, dołączając do obecnych w centrum sklepów, takich jak 4F, Martes Sport, Sizeer oraz Sneakers by Distance.

– Nowy najemca 50 style wzbogacił ofertę Wzorcowni o produkty najbardziej znanych sportowych marek, wzmacniając propozycję modową naszego włocławskiego centrum skierowaną do całej rodziny. Dobór popularnych marek dla entuzjastów niezobowiązującego stylu zachęci mieszkańców regionu do jeszcze częstszych wizyt we Wzorcowni – mówi Marcin Ziółkowski, Asset Manager w EPP.

Wzorcownia jest pierwszym i jedynym we Włocławku wielofunkcyjnym projektem zlokalizowanym w samym centrum miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie stacji PKP i dworca PKS. Centrum handlowe to przykład konceptu handlowego łączącego wyrafinowaną architekturę, ciekawą ofertę handlową i rozrywkową oraz dogodną lokalizację. Jego całkowita powierzchnia najmu wynosi 25,5 tys. mkw., a łączna liczba sklepów i salonów to 80.

