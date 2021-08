Salon Agata przy bydgoskim CH Auchan już działa

Nowy obiekt zlokalizowany przy ul. Jasinieckiej 4 w Bydgoszczy to trzecia inwestycja firmy w województwie kujawsko–pomorskim.

Salon Agata został wybudowany tuż obok Centrum Handlowego Auchan Bydgoszcz.

Na klientów, którzy odwiedzili sklep w dniu otwarcia, czekały inspiracje oraz pomysły na dekoracje wnętrz, w tym aż 94 boksy z kolekcjami do pokoju dziennego, 24 boksy z kolekcjami do sypialni i 18 boksów z aranżacjami kuchennymi.

- Jesteśmy dumni, że marka Agata cieszy się tak dużym zainteresowaniem w województwie kujawsko-pomorskim. Po Toruniu i Włocławku jest to nasza trzecia inwestycja w regionie. Oferta salonu w Bydgoszczy już w dniu otwarcia zgromadziła mieszkańców miasta i okolic, którzy chętnie wybrali się do nas na wnętrzarskie zakupy. Dokładamy wszelkich starań, żeby niezmiennie inspirować Polaków do zmian w swoich czterech kątach tak, aby każdy klient znalazł w sklepie coś dla siebie - komentuje Przemysław Gurban, dyrektor operacyjny Agata S.A.

Budowa salonu Agata w Bydgoszczy o powierzchni ponad 14 tys. mkw. rozpoczęła się we wrześniu 2020 roku. Obiekt powstał we współpracy z Ceetrus Polska, właścicielem 24 obiektów handlowych oraz firmą Nhood, która kompleksowo realizuje i obsługuje centra oraz galerie handlowe należące do Ceetrus. Salony Agata wybudowane przy udziale tego partnera znajdują się na Pomorzu przy Porcie Rumia Centrum Handlowym Auchan oraz na terenie dolnośląskiego Centrum Handlowego Auchan Bielany we Wrocławiu.