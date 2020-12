Salon beauty wzbogaca tenant-mix w Browarach Warszawskich

Pokazy mody, okładki magazynów, programy telewizyjne, programy internetowe, gwiazdy, szkolenia, a przede wszystkim, spektakularne metamorfozy, najmodniejsze fryzury, nowoczesny makijaż i stylizacje paznokci, o jakim marzy niemalże każdy to świat Sebastiana Kobielskiego i Jarosława Juźwina. Styliści już wkrótce wniosą kawałek swojej codzienności do Browarów Warszawskich. Duet przygotowuje się do otwarcia autorskiego salonu beauty.

Nowe miejsce, nowy projekt

W powstającym w Browarach Warszawskich salonie „by Juźwin & Kobielski” tworzą przestrzeń kreatywną, do której zaproszą wszystkich pragnących zmiany i zdecydowanych powierzyć im swój wizerunek.



- Poza oczywistym i podstawowym aspektem usługowym w zakresie beauty-spa, czyli fryzjerstwo oraz make-up, stylizacja paznokci i konsultacje wizerunkowe, w „pracowni” będą odbywały się wydarzenia kulturalno-artystyczne i edukacyjne, zarówno na miejscu jak i on-line. Zawsze byliśmy i jesteśmy zaangażowani w sprawy lokalnej społeczności z szerokim spojrzeniem na to, co dzieje się w otaczającym nas świecie, podobnie chcemy działać w Browarach Warszawskich - podkreśla Sebastian Kobielski, współwłaściciel konceptu.

Nie tylko fryzjerstwo



by Juźwin & Kobielski dla swoich klientów szykują wiele niespodzianek. W ich nowym salonie pojawią się zabiegi dedykowane tylko temu miejscu. Będzie można wziąć udział w szkoleniach indywidualnych i profilowanych, a dodatkowo powstanie także autorska platforma on-line.



Artyści długo szukali miejsca, które stanie się ich pierwszym wspólnym salonem. Jednak po wielu rozmowach i konsultacjach, również z klientkami, zdecydowali, że Browary Warszawskie to najlepsza lokalizacja dla ich innowacyjnego projektu, którym przypieczętują 18-letnią znajomość i 15-letnie doświadczenie w branży. Salon powstaje w parterze budynku Apartamentów przy Bramie przy ul. Krochmalnej.



- Nowy lokal i jego wnętrze świetnie oddadzą naszą estetykę w połączeniu z ekologią i funkcjonalnością. Jesteśmy bardzo zadowoleni z towarzystwa naszych bliższych i dalszych sąsiadów, którzy tak jak my wybrali Browary Warszawskie. Razem tworzymy bardzo ciekawy i wyspecjalizowany kalejdoskop usług i wrażeń. Browary szanują i wznawiają tradycję miejsca, zachowują balans między biznesem i lifestylem, designem a historią. Inwestycja jest budowana w odpowiedzialny i ekologiczny sposób. To wszystko przekonało nas, że w takim miejscu chcemy być. Jestem przekonany, że wspólnie stworzymy wyjątkową społeczność - zaznacza Jarosław Juźwin.