Ochnik to obecnie jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich marek oferujących galanterię i odzież skórzaną, a w ostatnim czasie także kolekcję tekstylną obejmująca okrycia wierzchnie i odzież lekką. Produkty firmy wyróżnia doskonała jakość, niepowtarzalne wzornictwo oraz perfekcyjne wykończenie.

Nieustannie dążymy do tego, aby nasza Galeria była miejscem, gdzie mieszkańcy Nysy i okolic mają dostęp do szerokiej oferty tworzonej przez znane i popularne marki oraz sklepy zaspokajające potrzeby zakupowe naszych klientów. Nowo otwarty sklep marki Ochnik idealnie wpisuje się w ofertę Dekady Nysa. Klienci odwiedzający nasz obiekt poszukują oryginalnych, wysokiej jakości produktów. Dodatkowo, asortyment oferowany przez tę markę jest produkowany w stu procentach w Polsce, co dla wielu naszych klientów jest równie ważne – mówi Maciej Kwit, Dyrektor galerii Dekada Nysa.