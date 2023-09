Salon Wakacje.pl zmienił swój stacjonarny punkt we wrocławskiej Galerii Marino.

Przeprowadzka we wrocławskiej Galerii Marino.

Nową lokalizację ma biuro podróży Wakacje.pl.

Pod dachem tej samej galerii działa też m.in. punkt biura TUI.

W najnowszym salonie biura podróży Wakacje.pl na klientów czeka oferta oraz doradcy marki. Najemca Galerii Marino we Wrocławiu zmienił lokalizację i teraz klienci znajdą go obok kawiarni, naprzeciwko sklepu H&M.

Marino jest najstarszą we Wrocławiu galerią handlową, mieszczącą się w północnej części Wrocławia. Najemcami galerii są: Biedronka, Action, Dealz, dm, Media Expert, KiK, CCC, Deichmann, Rossmann, Play, Plus, Orange i Yes.

Serwis internetowy Wakacje.pl oraz sieć salonów stacjonarnych na terenie całego kraju to miejsca, w których Polacy porównują i kupują wycieczki przy wsparciu doradców wakacyjnych.

