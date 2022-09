Designer Outlet Gdańsk zaprasza klientów do nowo otwartego salonu outletowego marki YES. Ta lubiana i popularna polska marka poszerza biżuteryjną ofertę centrum.

Salon YES otworzył swój sklep w Designer Outlet Gdańsk.

YES zajmuje lokal o powierzchni ponad 90 mkw.

YES posiada ponad 160 salonów chętnie odwiedzanych przez miłośników złotych czy srebrnych ozdób.

Salon YES to już trzeci sklep z biżuterią, jaki można znaleźć w Designer Outlet Gdańsk. Dotąd klienci mieli do wyboru ofertę marek W. Kruk oraz Apart. Nowy najemca doskonale uzupełnia biżuteryjną ofertę Centrum. YES zajmuje lokal o powierzchni ponad 90 mkw., gdzie prezentowane są kolekcje złote, srebrne, diamenty oraz brylanty, perły, kamienie szlachetne i solitery, z których słynie ten producent.

Segment biżuterii to ważny składnik naszej oferty. Salony te są chętnie odwiedzane zarówno przez kobiety jak i mężczyzn, którzy poszukują stylowego uzupełnienia swojego outfitu lub dobrej jakości prezentu. Bardzo cieszymy się, że do grona najemców Designer Outlet Gdańsk dołączył kolejna silna rodzima firma. Świadczy to o tym, że w handlu outletowym jest przestrzeń na pozyskanie zainteresowania klienta, a nasze centrum cieszy się renomą wśród wiodących marek na rynku – mówi Katarzyna Czapran, Marketing Manager Designer Outlet Gdańsk, ROS Retail Outlet Shopping.

W czasie swojej ponad czterdziestoletniej historii marka YES podbiła serca klientów w Polsce i poza jej granicami. Posiada ponad 160 salonów chętnie odwiedzanych przez miłośników złotych czy srebrnych ozdób, niejednokrotnie wybierających tę najważniejszą biżuterię w życiu. Jako marka rodzinna dba o stały rozwój poszukując nowych kanałów sprzedaży. YES jako pierwsza marka jubilerska otworzyła sklep internetowy, a dziś chętnie korzysta również z możliwości sprzedaży w salonach outletowych. Jej mocną pozycję na rynku zagwarantowały nie tylko piękne kolekcje, ale też przesłanie skierowane do klientek marki. YES został stworzony przez kobiety głównie dla kobiet i chce wspierać, inspirować i dodawać im sił na każdym etapie ich życia. Kupując biżuterię, kupuje się emocje.

W Designer Outlet Gdańsk klienci znajdą bogatą ofertę marki, w tym kolekcje wykonane w złocie, srebrze, propozycje zaręczynowe i ślubne czy kamienie szlachetne. W nowo otwartym salonie cały asortyment dostępny jest w centach na stałe obniżonych od 30 do 70 proc.





