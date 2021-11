Salony Greenpoint i Monnari na planie Galerii Solnej

Galeria Solna gotowa na trendy modowe 2022 – ruszyły nowe salony Greenpoint i Monnari.

Klientki inowrocławskiego centrum handlowego mogą już robić zakupy w nowych salonach Greenpoint (76 mkw.) i Monnari (173 mkw.).

To firmy wyróżniające się odpowiedzialnym podejściem do komponowania kolekcji w zamyśle mających służyć dłużej, za pomocą ponadczasowego stylu i elementów, które jak puzzle pasują do różnych okazji w zależności od kompilacji.

– Galeria Solna wyprzedza nastroje konsumenckie. Mocnym trendem w roku 2022, według rynkowych przewidywań, ma być świadome podejście do zakupów[1]. Po przewartościowaniu oczekiwań kupujących w ubiegłym roku, klienci oczekują, że marki będą odzwierciedlać ważne dla nich wartości i promować etyczną oraz odpowiedzialną konsumpcję. Galeria Solna wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom, zapraszając do współpracy dwie polskie marki odzieżowe, które łączy przemyślane podejście do przygotowania nowych kolekcji skierowanych do klientek strategicznie podchodzących do zasobów swoich szaf – komentuje Adam Kłos, Asset Manager w EPP.

Moda kapsułowa Greenpoint

Kolekcje pierwszego z nowych najemców Galerii Solnej – marki Greenpoint – powstają w oparciu o zasady mody kapsułowej. Zgodnie z tym konceptem, który stawia na świadome podejście do procesu zakupów, elementy garderoby z różnych linii pasują do siebie i pozwalają na kreowanie stylizacji na różne okazje. W nowym salonie klientki znajdą duży wybór kobiecych i wygodnych ubrań dopasowanych do różnych sylwetek: od rozmiaru 34 do 46. Bogata kolorystyka kolekcji – od tradycyjnej bieli, czerni i szarości, aż po różnobarwne kwiatowe wzory – pozwala na wybór garderoby odpowiedniej do urody. To nie przypadek, że kolekcje marki Greenpoint projektowane są przez kobiety – to one wiedzą najlepiej, w czym dobrze wyglądają i świetnie się czują.

Garderoba uniwersalna w stylu Monnari

Ponadczasowa klasyka i wysoka jakość – to cechy kolekcji, które klientki Galerii Solnej mogą odkryć w nowym salonie marki Monnari. Firma zadbała o duży wybór wygodnych ubrań i dodatków, które powstają jako autorskie projekty w limitowanych seriach, opracowywane przez doświadczonych projektantów. Poszczególne produkty można łatwo łączyć ze sobą, tworząc garderobę uniwersalną. Marka słynie też ze staranności, poświęcając wyjątkową uwagę detalom.

Galeria Solna, centrum handlowe w Inowrocławiu, dysponuje powierzchnią 24 tys. mkw. Dla zmotoryzowanych przygotowano ponad 900 miejsc parkingowych.