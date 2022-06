Salony meblowe Agata promocjami odpowiadają na inflację

Klienci mają do wyboru kilka wariantów: rabat 10% na wszystkie meble i 20% na wszystkie akcesoria wyposażenia wnętrz m.in.: lampy, dywany, tekstylia, dekoracje, artykuły kuchenne albo 30 totalnie darmowych rat 0%.

Salony Agata pokrywają wszystkie koszty kredytu za klientów. Warto się pospieszyć, ponieważ akcja trwa do 2 lipca br.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Nasza aktualna oferta jest nie tylko różnorodna, dopasowana do wielu gustów i zgodna z trendami, ale co najważniejsze przystępna cenowo. Przygotowaliśmy promocję w ramach której obniżyliśmy ceny dosłownie wszystkich produktów, które można znaleźć w naszej ofercie. Niezmiennie na pierwszym miejscu stawiamy naszych Klientów, dlatego zależy nam, aby nadal mogli kupować wymarzone i wybrane produkty do swoich wnętrz, nie martwiąc się o ceny - Krzysztof Wadas, dyrektor ds. marketingu Agata.