Salt Ship Design Poland powiększa biuro w Łużycka Office Park

Łużycka Office Park to kompleks biurowy klasy A.









Dodano: 15 lut 2022 13:23

Salt Ship Design Poland to krajowy oddział norweskiej pracowni projektowej, działającej w sektorze morskim. Nowa umowa została zawarta na 5 lat i zakłada powiększenie zajmowanej do tej pory powierzchni do 1251 mkw. Dzięki temu firma zajmuje obecnie całe piętro w budynku B w kompleksie Łużycka Office Park w Gdyni.