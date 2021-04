Samoobsługowo w Hebe. Kasy w każdej drogerii do końca roku

Fot. mat. prasowe









Autor: PropertyNews.pl

Dodano: 28 kwi 2021 14:58

Do końca bieżącego roku we wszystkich drogeriach Hebe pojawią się kasy samoobsługowe. Będą one również instalowane we wszystkich nowo otwieranych sklepach sieci.