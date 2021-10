Samsung, Apple, Xiaomi liderami rynku smartfonów

Zaburzone łańcuchy dostaw uderzają w światowy rynek smartfonów, przyczyniając się do spadku o 6,7 proc. w trzecim kwartale 2021 r. W tej sytuacji liderami rynku są kolejno: Samsung, Apple, Xiaomi oraz ex aequo Vivo i Oppo.

Dwucyfrowy wzrost na rynku smartfonów na początku 2021 r. zakończył się w trzecim kwartale 2021 r., ponieważ światowe dostawy spadły o 6,7 proc. rok do roku. Według wstępnych danych International Data Corporation Worldwide, producenci smartfonów sprzedali łącznie 331,2 mln sztuk w ciągu kwartału. Choć spodziewano się niewielkiego spadku w sezonowo niskim trzecim kwartale, rzeczywisty spadek był ponad dwukrotnie wyższy niż prognozowany wzrost o 2,9 proc.

Kto jest liderem rynku smartfonów?

Samsung zakończył trzeci kwartał na czołowej pozycji z 20,8-procentowym udziałem w rynku. Był to spadek rok do roku o 14,2 proc., głównie ze względu na ograniczenia podaży. Apple odzyskał drugą pozycję, uzyskując15,2 proc. udziału w rynku i wzrost o 20,8 proc. rok do roku. Trzeci w zestawieniu - Xiaomi odnotował spadek o 4,6 proc. Na czwartym miejscu znalazły się Vivo i Oppo – z rezultatem wzrostu odpowiednio: 5,8 proc. i 8,6 proc. rok do roku.

Problemy z łańcuchem dostaw dogoniły smartfony

– Problemy z łańcuchem dostaw i komponentów w końcu dogoniły rynek smartfonów, który do tej pory wydawał się prawie odporny na ten problem – powiedział Nabila Popal, dyrektor ds. badań w IDC Mobility and Consumer Device Trackers.

Ekspert dodaje, że nigdy nie był w pełni odporny na niedobory, ale do niedawna nie były na tyle poważne, aby spowodować spadek przesyłek i ograniczyć tempo wzrostu. Oprócz niedoborów komponentów, branża została również dotknięta innymi wyzwaniami związanymi z produkcją i logistyką.

Bardziej rygorystyczne zasady testowania i kwarantanny opóźniają transport. Z kolei ograniczenia dostaw energii w Chinach spowalniają produkcję kluczowych komponentów. Dlatego cele produkcyjne wszystkich głównych dostawców na czwarty kwartał zostały skorygowane w dół.