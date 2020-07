Sanepid kontroluje salony kosmetyczne i fryzjerskie w Inowrocławiu

Po otwarciu obiektów Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Inowrocławiu przeprowadziła do chwili obecnej dwie kontrole na terenie Inowrocławia – były to salony kosmetyczne, gdzie nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości, a właściciele stosowali się do ustalonych wytycznych w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2.

