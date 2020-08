Saturn Fitness, choć poobijany, trzyma kluby w komplecie

Ludzie boją się przychodzić nie tylko do klubu fitness, ale w ogóle do galerii. Dlatego uważam, że czynsz obrotowy jest jedynym słusznym rozwiązaniem, który gwarantuje bezpieczeństwo zarówno wynajmującemu, jak i najemcy. Jeśli nie w tej chwili, to na pewno jesienią będziemy musieli dojść do takich porozumień, gdyż inaczej kluby fitness nie przetrwają. Obecnie osiągnęliśmy kompromisy, które pozwalają nam prowadzić biznes, ale październik, listopad czy grudzień jest wielką niewiadomą. Wszyscy spodziewają się powakacyjnego wzrostu zachorowań – tłumaczy Adam Żerkowski, prezes i założyciel sieci Saturn Fitness.

Czy wszystkie dziesięć klubów otworzyliście po odmrożeniu branży?

Adam Żerkowski, prezes i założyciel sieci Saturn Fitness: Tak, z wyjątkiem jednej lokalizacji, której zamknięcie zaplanowaliśmy jeszcze przed pandemią. Nadal jednak nasza sieć będzie się składać z dziesięciu klubów, gdyż w najbliższym czasie planujemy otwarcie klubu fitness w centrum Radomia.

Właściwie każda branża jest poszkodowana przez pandemię...

Tak, to naturalne, sytuacja w której znalazła się branża fitness oraz inne sektory była dla wszystkich nowym trudnym doświadczeniem. Skutki sytuacji związane z Covid-19 są i będą odczuwalne jeszcze długo dla wielu segmentów, lecz kluby fitness znalazły się w wyjątkowo trudnej sytuacji i to z wielu powodów. Przede wszystkim jesteśmy biznesem, który w większości żyje z abonamentów, czyli umów długoterminowych. Są one naszym głównym źródłem dochodu. W okresie od 14 marca do 6 czerwca w powodu pandemii zmuszeni byliśmy zaprzestać sprzedaży nowych członkostw, w a po restarcie sytuacja nie wygląda już tak jak przed pandemią. Klienci zmienili swoje przyzwyczajenia, związane jest to zapewne ze strachem o siebie lub swoich najbliższych, finansami a także zmianą nawyków życia. Obecnie w naszych klubach sprzedaż jest zdecydowanie niższa i nie można jej porównywać w kategoriach "rok do roku”.

W dodatku lockdown zabrał wam najlepszy okres w roku dla tej branży, a restart odbył się w najgorszym czasie...

Dokładnie tak. Marzec, kwiecień i maj – w tych trzech miesiącach sprzedajemy najwięcej członkostw, dzięki czemu budujemy bazę i stabilizację na słabsze miesiące, takie jak: czerwiec, lipiec, sierpień i wrzesień. Są one w większości są dla branży fitness sezonem znacznie niższej sprzedaży, a pandemia potęguje ten problem. Do tego całego nieszczęścia dochodzi kolejna płaszczyzna, czyli karty pośredników. Współpraca z nimi polega na obsłudze wejść klientów je posiadających. Kluby zarabiają na realnym wejściu klienta, czyli za jego obecność na zajęciach i siłowni. Jeśli posiadacz karty zewnętrznej nie przychodzi do klubu, to zarobek zostaje u pośrednika. W czerwcu w większości naszych klubów odnotowaliśmy 70-procentowy spadek wejść klientów z kartami pośredników. Jest to dla nas duży problem, z którym musimy radzić sobie zupełnie sami. Z rozmów z wieloma właścicielami klubów fitness w całej Polsce wiem, że z tym problemem mierzymy się wszyscy. Silniejsi przetrwają, słabsi będą zmuszeni wywiesić białą flagę.