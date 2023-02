Parki handlowe w Vaslui (9 975 mkw. GLA) oraz w Mosnita (8 500 mkw. GLA) to obiekty piąty i szósty, które zostaną dostarczone przez Scallier, polską firmę deweloperską i inwestorską na rumuński rynek.

Oba obiekty są już w większości wynajęte.

W przypadku pozostałych wolnych powierzchni toczą się zaawansowane negocjacje.

Park handlowy w Vaslui zostanie otwarty dla klientów w maju tego roku.

Otwarcie obiektu w Mosnita planowane jest na jesień.

W Vaslui swoje sklepy otworzą między innymi Sinsay, New Yorker, Hervis, TEDi, Pepco, KiK, Sportisimo, ZOO Center oraz Pizzeria Rimmini, a w Mosnita klienci będą mogli skorzystać między innymi z oferty DM Drogerie, TEDi, Fressnapf, Sportisimo, Numero Uno, Animax, Xpress czy też klubu fitness Clever Fit.

Spodziewaliśmy się dużego zainteresowania powierzchniami w tych lokalizacjach ze strony najemców, gdyż wcześniej otrzymywaliśmy wyraźne sygnały z ich strony o poszukiwaniu powierzchni o określonych parametrach, jednak zainteresowanie przerosło nasze oczekiwania. To świadczy o dużym zapotrzebowaniu ze strony sieci, które kreowane jest przez potrzeby rumuńskich konsumentów – mówi Ana Tudor, odpowiedzialna w Scallier za wynajem powierzchni w rumuńskich parkach handlowych.

Podążając za wysokim popytem na jakościowe powierzchnie handlowe przygotowujemy kolejne projekty w Rumunii, które ogłosimy już wkrótce – dodaje Wojciech Jurga, Partner Zarządzający w Scallier, odpowiedzialny za rozwój firmy w Rumunii.

Vaslui. Fot. Mat. pras.

- Rośnie zapotrzebowanie ze strony konsumentów na jakościowe, wygodne zakupy. Klienci również z mniejszych miast oczekują przemyślanych lokalizacji handlowych, które zaspokoją większość ich potrzeb na niezbędne produkty czy usługi. Nasze obiekty realizujemy jako elementy większych handlowych destynacji obejmujących także ofertę sklepów takich jak Lidl czy Kaufland. Powstanie jednego takiego zakupowego centrum w mniejszej miejscowości zaspokaja z reguły w pełni potrzeby lokalnych społeczności – podkreśla Adrian Aleman, Development Director w Scallier.

Uważnie też wsłuchujemy się w głosy mieszkańców. W Mosnita przygotowaliśmy specjalną ofertę dla lokalnych przedsiębiorców - to park zlokalizowany na obrzeżach dużego ośrodka miejskiego – Timisoary i potrzeby, a także oczekiwania lokalnych mieszkańców były odmienne od oczekiwań osób, które mieszkają w mniejszych miejscowościach. To pokazuje jak elastycznymi formatami są parki handlowe i w jak relatywnie prosty sposób można dopasować ich ofertę do zmieniających się rynkowych uwarunkowań i oczekiwań – podsumowuje Adrian Aleman.

