Scallier chce podbić rumuński rynek handlowy. Nowa sieć parków w natarciu

Funshop Park to nowa sieć parków handlowych, która powstaje w małych i średnich rumuńskich miastach. Do 2022 roku zostanie oddanych do użytku 6 obiektów o łącznej powierzchni wynajmowalnej 40 tys. mkw. Trwają prace nad przygotowaniem kolejnych inwestycji. Projekty realizuje poznańska firma Scallier, która od blisko dekady działa na polskim rynku i specjalizuje się w zarządzaniu inwestycjami w sektorze małych i średnich obiektów handlowych.

Funshop Park to kompaktowe obiekty dopasowane do potrzeb lokalnych społeczności. Stąd cechą charakterystyczną tych projektów będzie zróżnicowana oferta gastronomiczna i usługowa, ponieważ rumuńscy klienci tego oczekują. To między innymi odróżnia polskie parki od tych realizowanych w Rumunii – mówi Wojciech Jurga, Partner Zarządzający w Scallier odpowiedzialny za rozwój firmy na rumuńskim rynku. - Zdecydowaliśmy się realizować projekty w Rumunii ze względu na podobieństwa tego rynku do Polski, a także szczególny moment, w którym ten kraj obecnie się znajduje. Rumunia jest w miejscu, w którym Polska była około 10 lat temu. Rośnie zasobność portfeli mieszkańców, a oferta nowoczesnych powierzchni handlowych jest bardzo ograniczona. W wielu miastach, w których mieszka kilkadziesiąt tysięcy osób, takich powierzchni nie ma w ogóle – podkreśla Wojciech Jurga. Nie bez znaczenia jest także sytuacja związana z epidemią, która zmienia rynkowe uwarunkowania. Dynamicznie rozwija się handel internetowy oraz projekty względem niego komplementarne, które odpowiadają na oczekiwania konsumentów i umożliwiają zrobienie zakupów w szybki i wygodny sposób - dodaje.

Specjaliści Scallier prowadzą już zaawansowane rozmowy w sprawie wynajmu powierzchni w parkach z polskimi sieciami handlowymi. Aktywnie też zachęcamy wszystkich innych najemców chcących rozwijać swoją sieć sprzedaży w Rumunii. Naszą ambicją jest stworzenie środowiska bardzo dobrze dopasowanego do potrzeb i oczekiwań mieszkańców rumuńskich małych i średnich miast oraz wymagań międzynarodowych sieci handlowych – podsumowuje Wojciech Jurga.