Scallier coraz bliżej otwarcia parku handlowego w Rosiorii de Vede

Jysk i Pepco to pierwsi najemcy, którzy otworzyli swoje sklepy w parku handlowym, w Rosiorii de Vede. Oficjalne otwarcie obiektu przewidziane jest na koniec września.

Park handlowy w Rosiori dostarczy na rumuński rynek 6 200 mkw. nowoczesnych powierzchni handlowych, które w całości zostały już wynajęte.

Scallier w tym roku planuje otwarcie kolejnego obiektu w Rumunii: w listopadzie rozpocznie działanie nowoczesny park w Focsani.

W kolejnym roku Scallier planuje otworzyć co najmniej trzy kolejne parki w Rumunii. Firma intensywnie pracuje nad kolejnymi realizacjami.

Oprócz Jysk i Pepco, które już zainaugurowały swoją działalność w obiekcie realizowanym przez Scallier w Rosiori swoje sklepy mieć będą między innymi: Sinsay, KIK, Martes Sport, Deichmann czy Flanco - jedna z największych rumuńskich sieci handlowych oferujących artykuły elektroniczne. W rumuńskich parkach obok bogatej oferty handlowej będzie także obecna oferta gastronomiczna: w Rosiori swoje punkty otworzą restauracje Vibe i City Doner.

- Parki handlowe rozwijane przez Scallier w małych i średnich rumuńskich miastach wypełniają istniejącą na rynku lukę: w mniejszych miejscowościach w Rumunii często brakuje nowoczesnych powierzchni handlowych. Nasze obiekty powstają w bezpośrednim sąsiedztwie między innymi funkcjonujących już wielkopowierzchniowych sklepów spożywczych. Wspólnie tworzą atrakcyjną dla mieszkańców lokalizację handlową, którzy w jednym miejscu mogą zrobić niezbędne zakupy codzienne, jak również skorzystać z oferty sklepów uznanych marek odzieżowych czy elektronicznych, a także spędzić czas w strefie gastronomicznej, obok której znajduje się także plac zabaw dla dzieci– wylicza Wojciech Jurga, partner zarządzający w Scallier odpowiedzialny za rozwój firmy na rumuńskim rynku.

Ta klasa aktywów potwierdziła swoją wartość również w okresie ograniczeń wprowadzanych ze względu na pandemię koronawirusa.

- Parki handlowe pozostały otwarte stając się nierzadko jedynymi działającymi sklepami w danej lokalizacji. W dobie rozwoju e-commerce ich wartość dodatkowo rośnie: ich lokalny charakter umożliwia efektywną organizację dostaw zamówionych przez Internet towarów do klientów indywidualnych - zauważa Adrian Aleman z rumuńskiego oddziału firmy Scallier. Duża elastyczność powierzchni pozwalająca na szybkie dopasowanie oferty do oczekiwań lokalnych społeczności budują znaczące przewagi rynkowe parków na przykład nad dużymi galeriami handlowymi. To między innymi te cechy pozwalają nam przewidywać, że mniejsze formaty handlowe będą nadal się rozwijać i na pewno ich udział w ogólnie dostępnym wolumenie powierzchni handlowych na danych rynkach będzie rósł – podsumowuje Adrian Aleman z rumuńskiego oddziału firmy Scallier.

Park handlowy w Rosiorii de Vede będzie certyfikowany w systemie BREEAM. Za certyfikację obiektu odpowiada międzynarodowa firma Gleeds.