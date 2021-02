Scallier idzie jak burza. Zielone światło dla kolejnych trzech parków handlowych

W 2020 roku powiększyło się portfolio zarządzanych przez Scallier nieruchomości. - Obecnie w Polsce zarządzamy portfelem blisko 50 nieruchomości handlowych. Do końca ubiegłego roku uzyskaliśmy pozwolenia na budowę trzech parków handlowych. Aktualnie mamy zabezpieczone 7 lokalizacji i pracujemy nad kolejnymi - mówi Wojciech Jurga, partner zarządzający w firmie Scallier

O minionym roku wiele firm chciałoby zapomnieć. Jak on wyglądał z perspektywy Scallier? Czy pandemia znacząco wpłynęła na działania spółki?

Wojciech Jurga: Sytuacja związana z Covid-19 nie wpłynęła w zasadniczy sposób na działania prowadzone przez Scallier. W dalszym ciągu rozwijamy polską część naszego biznesu opartą o proaktywne zarządzenie i maksymalizację wartości parków handlowych. Oczywiście, pojawiły się renegocjacje i prośby ze strony niektórych najemców w związku z pogarszającą się sytuacją rynkową jednak udało nam się rozwiązać wszystkie sporne kwestie w sposób satysfakcjonujący wszystkie strony i nie zaważyło to na wartości portfela nieruchomości, którym się zajmujemy. W Rumunii z kolei wszystkie projekty realizujemy zgodnie z założonym wcześniej planem.

W 2020 roku powiększyło się portfolio zarządzanych przez nas nieruchomości. Obecnie w Polsce zarządzamy portfelem blisko 50 nieruchomości handlowych. Przejęliśmy w zarządzanie lub przejęliśmy administrację nieruchomości działając zarówno na rzecz inwestorów indywidualnych, jak i zagranicznych podmiotów instytucjonalnych. Powiększyliśmy także zespół, który odpowiada za administrację zarządzanych przez nas nieruchomości handlowych.

Ta sytuacja pokazuje odporność parków handlowych na rynkowe zawirowania i bardzo dobre ich dopasowanie do oczekiwań konsumentów. Szczególnie w lokalnym wymiarze te, pomijane często wcześniej przez największych rynkowych graczy, formaty stały się pożądanym celem inwestycyjnym.

W sierpniu 2020 roku Scallier ogłosił swoje zaangażowanie na rynku rumuńskim w budowę sieci parków handlowych pod marką Funshop Park. Czy pandemia miała wpływ na rozwój biznesu w tym obszarze? Na jakim obecnie etapie realizacji projektów jest firma?

Do końca 2020 roku uzyskaliśmy pozwolenia na budowę 3 parków handlowych. Aktualnie mamy zabezpieczone 7 lokalizacji i pracujemy nad kolejnymi. W lutym rozpoczyna się budowa pierwszego parku handlowego o powierzchni 6300 mkw. GLA,. Ten pierwszy park jest już skomercjalizowany w około 70%. Wkrótce startują budowy parków w kolejnych lokalizacjach. Aktualnie finalizujemy rozpoczęte jeszcze w 2020 roku negocjacje z najemcami i mamy podpisane lub jesteśmy na etapie finalizacji negocjacji z wieloma najemcami oraz intensywnie pracujemy nad kolejnymi umowami. Słowem: był to bardzo intensywny czas dodatkowo utrudniony przez ograniczenia wywołane pandemią i problemy choćby z podróżami. Jednak tempo realizacji projektów nie zwolniło. To również zasługa dobrego biznesowego planowania oraz atrakcyjnych z punktu widzenia najemców projektów zarówno w kontekście lokalizacji, jak i jakości powierzchni – nasze parki będą certyfikowane w systemie BREEAM.