Scallier na zakupach. W planach jeszcze większy portfel

Powierzchnia nieruchomości to 1100 mkw., a wartość transakcji opiewała na kwotę około 1,5 mln Euro. Scallier zarządza obecnie portfelem blisko 50 nieruchomości o wartości łącznej około 500 mln Euro. Firma prowadzi zaawansowane rozmowy w sprawie pozyskania kolejnych projektów handlowych.

- Parki i inne mniejsze formaty handlowe przeżywają obecnie renesans. Doświadczenie Inwestowania w tego typu obiekty udowodniło, że są one w stanie dostarczyć dodatkowej wartości inwestorom w czasach, gdy większe nieruchomości borykają się z licznymi problemami – mówi Bartosz Nowak, Partner Zarządzający w firmie Scallier. - Konsekwentnie realizujemy naszą strategię rozwoju wyszukując dla klientów wyjątkowe projekty, które mają potencjał generowania dodatkowej wartości. Odporność mniejszych aktywów na zagrożenia związane z pandemią oraz ich komplementarność względem rosnącego trendu e-commerce to silne argumenty przemawiające za inwestowaniem w tym sektorze rynku powierzchni handlowych – podkreśla.

Mniejsze obiekty handlowe, które dostarczają ofertę uszytą na miarę potrzeb lokalnych społeczności to aktywa bezpieczne, które z jednej strony zaspokajają pierwsze potrzeby klientów, znajdując się w bliskiej odległości od ich miejsc zamieszkania, a z drugiej są to nieruchomości elastyczne, które łatwo dopasować do zmieniających się rynkowych warunków.

Takie aktywa to idealne miejsca dla tych sieci handlowych i usługodawców, którzy chcą być jeszcze bliżej klientów. Stąd często najemcami powierzchni w mniejszych obiektach poza sieciami handlowymi oferującymi artykuły FMCG są także na przykład sklepy oferujące elektronikę. Konieczność bycia blisko klientów dostrzega coraz więcej marek. Pojawia się coraz więcej konceptów dużych sieci handlowych dopasowanych do specyfiki mniejszych obiektów – zauważa Bartosz Nowak.

- Potencjał mniejszych nieruchomości handlowych zlokalizowanych w małych i średnich miastach dostrzegamy zarówno w Polsce, gdzie prowadzimy zaawansowane rozmowy w sprawie zakupu i przejęcia w zarządzanie kolejnych projektów, jak i poza granicami kraju. Aktualnie rozwijamy sieć parków handlowych w Rumunii pod marką Funshop Park. Do końca 2022 roku planujemy oddać do użytku 6 obiektów o łącznej powierzchni 40 tys. mkw. GLA – podsumowuje Bartosz Nowak.