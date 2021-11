Scallier otwiera kolejny park handlowy w Rumunii

Będzie to już drugie otwarcie obiektu handlowego wybudowanego w Rumunii przez firmę Scallier.

Pierwszy park oficjalnie rozpoczął działanie w Rosiorii de Vede (6 200 mkw.) pod koniec września bieżącego roku.

Scallier planuje otwarcia następnych obiektów handlowych w kolejnym roku.

Firma prowadzi zaawansowane rozmowy z najemcami oraz planuje rozbudowę portfela posiadanych w Rumunii gruntów przeznaczonych pod realizację parków i innych obiektów handlowych.

Park handlowy w Focsani to kompaktowy obiekt, który powstaje tuż obok sklepu marki Lidl. Wspólnie tworzą handlową lokalizację z bogatą ofertą sklepów i punktów usługowych. W obiekcie zostaną otwarte między innymi sklepy takich marek jak: Sinsay, Pepco, KiK, Kids Outlet, Animax, Xpress i Hervis. Nowy park handlowy to także bogata oferta gastronomiczna – swoje lokale do otwarcia przygotowują restauracje Dabo Doner i Bun de Tot. Na klientów czekać także będą z ofertą punkty Superbet i Las Vegas.

Parki handlowe rozwijane przez firmę Scallier powstają w małych i średnich rumuńskich miastach wprowadzając na ich rynki nową jakość powierzchni handlowych, które z jednej strony odpowiadają na oczekiwania dużych sieci handlowych odnośnie jakości obiektów, a z drugiej zaspokajają rosnące potrzeby lokalnych społeczności.

- Nasze obiekty skupiają na swoim terenie ofertę wielu międzynarodowych, ale i krajowych, rumuńskich marek stając się ważnymi punktami na mapie tych miejscowości. Dodatkowo, dzięki wprowadzeniu bogatej oferty gastronomicznej, parki stają się nie tylko miejscami zakupów, ale także miejscami do spędzania wolnego czasu – mówi Wojciech Jurga, Partner Zarządzający w Scallier odpowiedzialny za rozwój firmy na rumuńskim rynku.

- Rumunia jest rynkiem z olbrzymim potencjałem wynikającym z rosnącej siły nabywczej obywateli i braku nowoczesnego handlu poza centralnymi ośrodkami miejskimi. Wystarczy zauważyć, że ponad 1/3 z istniejących nowoczesnych powierzchni handlowych zlokalizowanych w Rumunii mieści się w Bukareszcie – zauważa Adrian Aleman, Dyrektor do spraw Rozwoju w Scallier. Mieszkańcy mniejszych ośrodków miejskich oczekują polepszenia oferty handlowej w ich miejscowościach, co zapewni im dostęp oferty międzynarodowych marek i jednocześnie zaoszczędzi czas, który do tej pory musieli poświęcać na dotarcie do dużych miast, aby zrobić zakupy – podkreśla Adrian Aleman.

Trwa budowa kolejnych parków handlowych – otwarcie następnego obiektu planowane jest na wiosnę 2022 roku.