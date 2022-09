Turda to miasto położone na północy Rumunii. Mieszka w nim około 50 tys. osób. Nowy park handlowy, wraz ze sklepem sieci Kaufland, stworzą tradycyjną lokalizację handlową z bogatą ofertą i dużą przewagą konkurencyjną nad innymi komercyjnymi lokalizacjami w regionie. Głównymi najemcami w nowym parku handlowym są między innymi sieci Tedi, New Yorker, Hervis, DM, CCC, Deichmann, Flanco, Animax, ZooCenter, KiK czy Noriel.

Wśród najemców są również restauracje oraz punkt fitness.

- Nasze nieruchomości to projekty elastyczne, które odpowiadają na potrzeby i oczekiwania lokalnych społeczności w tym także lokalnych przedsiębiorców, ponieważ obok dużych sieci handlowych naszymi najemcami są również osoby prowadzące przedsięwzięcia handlowe i usługowe na dużo mniejszą skalę. Taka zdywersyfikowana oferta wraz z rozbudowaną ofertą gastronomiczną jest oczekiwana przez mieszkańców rumuńskich miast, którzy nie chcą rezygnować ze swoich przyzwyczajeń związanych z zakupami czy spędzaniem czasu w trakcie dokonywania zakupów w punktach gastronomicznych. Wychodzimy więc naprzeciw oczekiwaniom zarówno najemców, jak i klientów – podkreśla Adrian Aleman.

- Parki handlowe rozwijane przez firmę Scallier powstają w małych i średnich rumuńskich miastach wprowadzając na ich rynki nową, handlową jakość. Są to obiekty dopasowane do wymagań zarówno sieci handlowych, jak i lokalnych społeczności, a ich struktura w tym model finansowy oparty o rozliczanie czynszów w Euro zwiększa dodatkowo ich atrakcyjność dla międzynarodowych inwestorów. W ten sposób przyczyniamy się do tworzenia nowoczesnego ekosystemu handlowego w Rumunii na obszarach, które do tej pory były w znacznej części takiej oferty pozbawione – podkreśla Wojciech Jurga, Partner Zarządzający w Scallier odpowiedzialny za rozwój firmy na rumuńskim rynku.