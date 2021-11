Scallier umacnia pozycję w Rumunii. Drugi park handlowy oficjalnie otwarty

Nieruchomość w Focsani jest w pełni wynajęta, a wśród najemców znajdują się Hervis, Sinsay, Pepco, Kids Outlet, Animax czy KiK.

Powierzchnię w parku wynajmują też marki gastronomiczne.

Scallier pracuje nad rozwojem kolejnych obiektów - ich otwarcie planowane jest na wiosnę przyszłego roku.

Firma aktywnie poszukuje także lokalizacji pod kolejne obiekty handlowe.

Na wielu lokalnych rynkach w Rumunii brakuje nowoczesnego handlu i obiektów spełniających wyśrubowane wymagania międzynarodowych marek, co do jakości nieruchomości, w których mogłyby one otworzyć swoje punkty handlowe lub usługowe.

- Dostrzegliśmy tę niszę i dostarczamy na rynek obiekty bardzo dobrze wpisujące się w wymagania lokalnych społeczności z jednej strony, a z drugiej zaspokajające zapotrzebowanie sieci dynamicznie rozbudowujących liczbę swoich punktów sprzedażowych lub usługowych, co jest następstwem rosnącej siły nabywczej rumuńskich obywateli – podkreśla Wojciech Jurga, partner zarządzający w firmie Scallier.

Rumunia to jeden z najszybciej rozwijających się rynków Europy Środkowo-Wschodniej, który ma ambicje konkurowania z tempem rozwoju państw z tak zwanej starej Unii. To kraj, w którym zarówno sieci handlowe, jak i inwestorzy upatrują szansy na dalszy wzrost czego dowodem jest dynamiczny rozwój naszych parków handlowych i otwartość naszych inwestorów na kolejne biznesowe możliwości.

Park handlowy w Focsani wpisuje się w kontekst lokalizacji zarówno ze strony społecznej, jak i biznesowej.

- Nasze parki handlowe to projekty o wielkości nie przekraczającej najczęściej kilku tysięcy metrów kwadratowych powierzchni GLA. W naszej firmie zwykliśmy mówić, że są to obiekty o otwartej architekturze, co należy rozumieć wielowątkowo: bezpośrednie wejścia z zewnątrz do większości sklepów minimalizują liczbę kontaktów z innymi osobami, co miało niebagatelne znaczenie w czasie szczytu pandemii, oraz oszczędzają znaczne ilości czasu dla klientów. Są więc idealnym miejscem na dokonywanie codziennych, niezbędnych zakupów. Do tego ta klasa aktywów to nieruchomości elastyczne: stosunkowo łatwo i niskim kosztem można przystosować je pod potrzeby nowych najemców czy dostosować się do zmieniających się warunków rynkowych w tym społecznych, ekonomicznych, technologicznych czy prawnych – mówi Adrian Aleman, dyrektor ds. rozwoju w rumuńskim oddziale firmy Scallier.