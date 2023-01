2022 rok dla Scallier to rozbudowa firmy, nowe umowy zarządzania i najmu oraz kolejne parki handlowe w Rumuni w budowie i oddane do użytku.

Firma Scallier w 2022 roku przejęła w Polsce w zarządzanie obiekty handlowe o powierzchni wynajmowalnej 23 tys. mkw.

Scallier rozpoczął w 2022 roku prace nad projektem Ozimska Park w Opolu o powierzchni GLA 18 tys. mkw., co obejmowało udział przy akwizycji oraz przygotowanie koncepcji komercjalizacji, a także nadzór nad komercjalizacją obiektu.

Firma podpisała nowe umowy zakładające komercjalizację ponad 36 tys. mkw. powierzchni handlowej (GLA) w Polsce.

Firma Scallier w 2022 roku w imieniu właścicieli, wybudował, w pełni skomercjalizował i otworzył parki handlowe w Rumunii w Turdzie o powierzchni 9 tys. mkw. GLA oraz w Timisoara o powierzchni GLA 11 tys. mkw. Rozpoczął również budowę kolejnego handlowego parku w Mosnita o powierzchni wynajmowalnej 8,5 tys. mkw. Ponad 50% powierzchni znajdującej się w budowanym aktualnie w Rumunii kolejnym obiekcie zostało już wynajętych. Scallier przygotowuje się do zwiększenia skali działania i planuje wdrożenie kolejnych projektów na przestrzeni nadchodzących kilkunastu miesięcy.

Dynamiczny rozwój spółki w obliczu rynkowych zawirowań pokazuje, że przygotowana przez nas strategia rozwoju firmy sprawdza się – mówi Bartosz Nowak.

- Realizowane dla naszych inwestorów i klientów projekty powstają zgodnie z przyjętymi harmonogramami. Również komercjalizacja powierzchni przebiega zgodnie z oczekiwaniami, co pokazuje, że sektor parków handlowych i innych mniejszych handlowych konceptów ciągle się rozwija, a spływające do nas zapytania dotyczące wynajmu powierzchni handlowych w coraz to nowych lokalizacjach, w których do tej chwili nowoczesnych nieruchomości nie było, pokazuje że sektor ten ciągle będzie rósł – mówi Bartosz Nowak, partner Zarządzający w Scallier odpowiedzialny za rozwój firmy na polskim rynku.

Scallier działa w Rumuni

- W Rumunii zakończyliśmy 2022 rok realizacją naszego planu, który ogłosiliśmy jeszcze w 2020 debiutując na rumuńskim rynku powierzchni handlowych. W myśl strategicznego założenia do końca 2022 roku do użytku mieliśmy oddać obiekty o łącznej powierzchni 40 tys. mkw. GLA i ten cel udało się osiągnąć, a rzeczone powierzchnie są w pełni wynajęte. Na rynku rumuńskim zbudowaliśmy silny zespół wysokiej klasy specjalistów, co pozwala nam na dalszą ekspansję i realizację kolejnych nieruchomości. Aktualnie trwa budowa obiektu handlowego w miejscowości Mosnita o powierzchni 8,5 tys. mkw. To obiekt z wyjątkową strategią wynajmu – podkreśla Wojciech Jurga, partner zarządzający w Scallier odpowiedzialny za rozwój firmy na rynku w Rumunii.

- Wyszliśmy naprzeciw oczekiwaniom lokalnych społeczności i przygotowaliśmy projekt z wyjątkową ofertą dla lokalnych przedsiębiorców takich jak piekarnie, pralnie, salony kosmetyczne, fryzjerzy, przychodnie i inne, podobne działalności. Chcemy, aby był to prawdziwie sąsiedzki koncept, w którym konsumenci znajdą nie tylko ofertę dużych, międzynarodowych sieci handlowych, ale także punkty handlowe i usługowe lokalnych przedsiębiorców – mówi Wojciech Jurga.

Wszystkie obiekty realizowane przez Scallier w Rumunii są certyfikowane w międzynarodowym systemie certyfikacji ekologicznej BREEAM.

Scallier, deweloper i asset manager nieruchomości komercyjnych specjalizuje się w parkach handlowych i innych, mniejszych kompaktowych handlowych formatach. Firma działa od 2011 roku i rozwija swoją działalność zarówno w Polsce, jak i w innych europejskich krajach dostarczając najwyższej jakości produkty i usługi związane z rozwojem i maksymalizacją wartości aktywów handlowych zarówno na rzecz indywidualnych, jak i korporacyjnych inwestorów.

