Galeria Amber wzbogaciła ofertę o wiodącego operatora spożywczego – omnikanałową sieć handlową Carrefour.

Korzystając z usługi Scan&Go, odwiedzający kaliskie centrum handlowe mogą samodzielnie skanować i opłacić zakupy bez konieczności korzystania z kasy.

To ważne szczególnie przed świętami.

Sklep Carrefour jest kluczowym elementem w miksie najemców centrum handlowego, którym zarządza EPP.

W ostatnim czasie zmieniły się formaty i oferta spożywcza dostępna w obiektach handlowych. Taki koncept, dopasowany do obecnych oczekiwań odwiedzających centra, oferuje właśnie Carrefour, jeden z liderów na rynku - powiedziała Joanna Dudzic , Asset Manager w EPP.

Carrefour słynie z wysokiej jakości produktów w przystępnych cenach.

Oferta marki jest dopasowana do różnych diet i wykluczeń żywieniowych. Konsumenci znajdą tam również wiele lokalnych produktów w atrakcyjnych cenach. Są rozwiązania ułatwiające zakupy. Carrefour ma też ofertę dla wrażliwego ekologicznie klienta. To wszystko jest poszukiwane przez konsumentów, dlatego jesteśmy przekonani, że Carrefour znajdzie szerokie grono wiernych klientów w Galerii Amber – dodała Joanna Dudzic, Asset Manager w EPP .

Znakiem rozpoznawczym Carrefour jest:

Nowy najemca Galerii Amber oferuje rozwiązania przyczyniające się do niemarnowania żywności i prowadzi działania w duchu zero waste.

Carrefour regularnie zmniejsza masę opakowań produktów własnych.

Zachęca klientów do korzystania z toreb i pojemników wielorazowego użytku.

W sklepie zastosowano energooszczędne oświetlenie, a lodówki i zamrażarki zostały wyposażone w szyby, które dzięki swoim właściwościom ograniczają emisję CO2.

Cenimy Carrefour za liczne działania na rzecz zrównoważonego rozwoju i ograniczania emisyjności. Jest to zbieżne z naszym podejściem do redukowania wpływu na środowisko. W tym roku uruchomiliśmy instalację fotowoltaiczną w Galerii Amber oraz modernizujemy oświetlenie w częściach wspólnych centrum oraz na parkingach, stosując energooszczędną technologię LED. Dopasowujemy też oświetlenie do warunków zewnętrznych oraz ruchu w centrum. – dodała Monika Gryczka, Dyrektor Galerii Amber.