Second-handy z używaną odzieżą w centrach handlowych? Na razie brzmi to egzotycznie, ale do czasu. Sklepy z ubraniami z drugiej ręki chce otwierać w galeriach handlowych gigant tej branży - VIVE Textile Recycling. Kiedy i gdzie powstaną takie punkty?

Kupowanie ubrań z drugiej ręki to już nie wstyd, ale moda.

Blisko 70 proc. Polaków kupuje ubrania w sklepach second-hand.

VIVE Textile Recycling, firma zajmująca się sprzedażą odzieży używanej, chce to wykorzystać.

VIVE Textile Recycling ma w Polsce 73 sklepy z odzieżą używaną pod marką VIVE Profit (sklepy własne i franczyzowe).

Do końca 2023 roku firma chce mieć 100 sklepów VIVE Profit.

Sklepy VIVE Profit będą powstawać także w centrach i galeriach handlowych.

Jak wynika z ubiegłorocznego badania „Moda na second-handy”, przeprowadzonego przez Less Group, sklepy z używaną odzieżą najczęściej odwiedzają ludzie młodzi - kupowanie używanych ubrań zadeklarowało 83% ankietowanych przed 25. rokiem życia. 46% badanych wybiera się do second handów raz lub kilka razy w miesiącu, a co trzeci raz na kilka miesięcy.

Do kupowania ubrań z drugiej ręki najbardziej zachęca Polaków cena (69%), a dalej także: jakość dostępnych produktów (63%) i aspekt ekologiczny (54%).

- Klienci naszych sklepów z używaną odzieżą to m.in. osoby, które chcą coś zrobić dla naszej planety, lubią bawić się modą lub chcą sprawdzić, czym jest sklep VIVE - mówi Jarosław Urban, wiceprezes zarządu VIVE Textile Recycling Sp. z o.o.

Zakupy w second-handach to już nie wstyd, to moda

VIVE Textile Recycling zaczęło przygodę z używaną odzieżą ponad 30 lat temu. Firmę założył Bertus Jan-Willem Servaas – polski przedsiębiorca narodowości holenderskiej, fanom sportu znany z funkcji prezesa klubu piłki ręcznej Vive Kielce.

Firma przerabia 500 ton surowca na dobę. Każdego dnia sortuje i pakuje gotowe produkty z 700 różnych grup asortymentowych. Tak przygotowana odzież trafia do ponad 70 krajów na świecie oraz do sieci sklepów VIVE Profit w całej Polsce.

- VIVE Textile Recycling to ekosystem, który nie dotyczy tylko mody cyrkularnej, ale i zrównoważonego rozwoju. Sklepy są pierwszą częścią w łańcuchu zrównoważonego rozwoju - dodaje.

Odzież używana w centrach handlowych

Firma zapowiada, że sklepy VIVE będą powstawać także w centrach i galeriach handlowych w Polsce.

- Patrzymy na galerie handlowe jako na miejsca, gdzie jest największy footfall naszych przyszłych klientów - wyjaśnia Jarosław Urban.

Chcielibyśmy, aby moda cyrkularna była powszechna we wszystkich mniejszych i większych miejscowościach - mówi Jarosław Urban.

- Do końca grudnia 2023 roku chwielibyśmy mieć minimum 100 sklepów. Ta dynamika jest duża. Wzrosty, które mieliśmy rok do roku to plus 64 proc. - zapowiada Jarosław Urban.

Sieć sklepów VIVE Profit szybko rośnie. Fot. materiały prasowe

Jednym z najnowszych sklepów firmy jest VIVE Profit Wadowice, przy al. Matki Bożej Fatimskiej 29.



W kwietniu firma otworzyła sklepy:

Sklep VIVE Profit w Pilchowicach, przy ul.Spółdzielczej 11

Sklep VIVE Profit w Ełku, przy ul. Mickiewicza 42

Sklep VIVE Profit w Płońsku, przy ul. Warszawskiej 59



