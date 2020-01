Sędzia-komisarz wyznaczył temin zgromadzenia wierzycieli Piotra i Pawła na 21 lutego

- Zastosowaliśmy pionierską procedurę nieformalnych uzgodnień spisu wierzytelności pomiędzy nami jako zarządcą, a wierzycielami – jeszcze przed złożeniem spisów do Sądu. Dało to bardzo obiecujące rezultaty. W Piotr i Paweł S.A. złożono 15 sprzeciwów na ok 800 wierzycieli, z czego 2 zostały już cofnięte. Podobna sytuacja jest w Piotr i Paweł Detal – zaledwie 8 sprzeciwów na ok 1000 wierzycieli oraz w spółce Grupa Piotr i Paweł – 12 sprzeciwów. Suma wierzytelności kwestionowanych przez wierzycieli jest stosunkowo niewielka i bardzo daleka od 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem. Oznacza to, że spisy wierzytelności zostały zatwierdzone w części nieobjętej sprzeciwami – co jest informacją niezwykle korzystną z perspektywy szybkości postępowania. Standardowo sprzeciwy zgłasza około 10 do 15% wierzycieli – taka liczba sprawiłaby, że postępowania sanacyjne toczyłyby się jeszcze minimum ponad rok dłużej – podkreśla dr Patryk Filipiak, prezes Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. jako zarządca sanacyjny w Grupie Piotr i Paweł.

„Na zgromadzeniach wierzycieli dojdzie do głosowania nad układem. Jesteśmy spokojni o wynik tego głosowania – otrzymaliśmy wsparcie nie tylko od banków, ale również od większości kluczowych wierzycieli. Zapewniam więc naszych kooperantów, że mogą być spokojni o bieżący biznes i kontynuację współpracy. Jestem pewien, że sanacja szybko się skończy i będziemy mogli poświęcić się wyłącznie działalności operacyjnej i rozwojowi biznesu” – dodaje Jakub Karbowiak, wiceprezes spółek Piotr i Paweł.

Spółki te wdrożyły już większość zaplanowanych działań sanacyjnych przewidzianych w złożonych w grudniu 2018 r. planach restrukturyzacyjnych. Grupa Piotr i Paweł sp. z o.o. zakończyła również planowaną reinkorporację wszystkich wytypowanych spółek partnerów detalicznych. Koncentrowano się na odbudowanie zaufania dostawców, co skutkowało wydłużeniem limitów kupieckich na zasadach sprzed otwarcia postępowania. Ponadto Grupa Piotr i Paweł wdrożyła nowy program lojalnościowy „Najwięcej”. Dzięki przeprowadzonej analizie trendów społecznych i preferencji konsumentów, zwiększono częstotliwość ukazywania się gazetki promocyjnej oraz dostosowujemy oferowane produkty do zainteresowania kupujących.

4 Design Days 2020: ikony designu, najwięksi architekci, projektanci, producenci, deweloperzy o inspiracjach i trendach w architekturze i designie. Już 6-9 lutego 2020 r. w Spodku i Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Zarejestruj się!