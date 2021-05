Sektor spożywczy przyciąga inwestorów

Pomimo spowolnienia tempa wzrostu sprzedaży detalicznej w Europie z 3,9 proc. w 2019 roku do 1,7 proc. w 2020 roku, wartość sprzedaży produktów spożywczych wzrosła o 7,5 proc. i w najbliższych pięciu latach będzie rosła o 2,2 proc. rocznie.

W ubiegłym roku największym rynkiem pod względem inwestycji w segmencie nieruchomości handlowych przeznaczonych dla sektora spożywczego były Niemcy, gdzie wartość transakcji wyniosła 3,1 mld euro. Na kolejnych miejscach znalazły się Wielka Brytania i Hiszpania, gdzie inwestorzy zainwestowali odpowiednio 1,7 mld euro oraz 675 mln euro. Największe wzrosty w porównaniu ze średnią pięcioletnią odnotowano w Niemczech (217 proc.) i Hiszpanii (145 proc.). Jak podaje Savills, konkurencja wśród inwestorów przyczyniła się do kompresji stóp kapitalizacji, które dla najbardziej atrakcyjnych supermarketów w Europie obniżyły się z 5,7 proc. do 5,4 proc.w pierwszym kwartale 2021 roku.



- Ze względu na swój defensywny charakter i odporność operacyjną sektor spożywczy będzie przyciągał kolejnych inwestorów. Na rynku mogą co prawda pojawić się produkty inwestycyjne w formie sprzedaży i najmu zwrotnego, ale ogólna podaż może być niewystarczająca w stosunku do popytu. Przewidujemy, że stopy kapitalizacji dla najlepszych aktywów ulegną dalszej kompresji w tym roku, czemu towarzyszyć będzie jeszcze ostrzejsza licytacja wśród inwestorów - mówi George Coleman, Associate, dział doradztwa inwestycyjnego w regionie EMEA, Savills.

Według danych firmy Forrester, tempo wzrostu sektora spożywczego w kanale online w Europie Zachodniej przyspieszyło z 19,5 proc. w 2019 roku do 56,1 proc. w roku 2020. Udział sprzedaży żywności i napojów przez internet wzrósł średnio z 3,4 proc. do 5,3 proc. w skali całego regionu i według prognoz może osiągnąć poziom 12,6 proc. w roku 2025.