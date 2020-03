Sephora inwestuje w e-commerce

Perfumeria internetowa Sephora, która wystartowała ponad 6 lat temu, notuje od 3 lat największe obroty w całej sieci firmy i rokrocznie dwucyfrowe wzrosty.

Nowa strona sephora.pl, która wystartowała 18 marca, zyskała świeżą szatę graficzną, zaprojektowaną w oparciu o aktualne trendy ecommerce. Jej priorytet to również wzrost poziomu szeroko rozumianego Customer Experience.

- Postawiliśmy na przyjazną stronom mobilnym prezentację produktów, dużą ilość kontentu graficznego i uproszczony koszyk. Nasza strona ma również czytelniejszą w porównaniu z poprzednią jej odsłoną, nawigację po kategoriach i tematach. Przykładamy jeszcze większą wagę do treści – na nowej stronie sukcesywnie będzie się pojawiać kontent poradnikowy, różnego rodzaju inspiracje ze świata beauty, quizy i przewodniki po naszym asortymencie. Oczywiście to nie koniec zmian. Nowa technologia daje nam elastyczność we wdrażaniu nowatorskich rozwiązań – dzięki temu jeszcze w tym roku dla naszych klientów szykujemy szereg nowych pomysłów z zakresu Customer Experience – mówi Małgorzata Kwiecień, senior digital manager Sephora Polska.

Nowa sephora.pl wprowadza też udogodnienia dla członków klubu lojalnościowego Sephora, do którego należy blisko 3 miliony osób. Konto klienta zyskało nowocześniejszy i czytelniejszy wygląd. Każdy klubowicz będzie mógł też już wkrótce zarówno na stronie sklepu, jak i w aplikacji mobilnej, sprawdzić aktualne oferty i promocje przygotowane dla niego przez zespół Sephora.

Wraz ze zmianami na platformie sephora.pl, wystartowała także nowa aplikacja mobilna dostępna na systemy iOS i Android. Również zyskała zupełnie nowy wygląd i funkcjonalności. Strona główna to karty przedstawiające główne wątki komunikacyjne – najważniejsze nowości, oferty promocyjne, polecane treści. Uwagę zwraca sekcja artykułów, w których prezentowane będą treści poradnikowe i przybliżające asortyment perfumerii.



Wdrożenie nowej platformy, nad którym pracowaliśmy od wielu miesięcy, zbiegło się w czasie z okresem, w którym perfumeria internetowa Sephora stała się jedyną destynacją zakupową dla naszych klientów. Cieszę się, że w tak trudnym dla nas wszystkich czasie, możemy zaoferować naszym klientom jeszcze większy komfort zakupów na sephora.pl i jednocześnie miejsce, w którym znajdą mnogość porad, ciekawostek i artykułów edukacyjnych przygotowanych przez nas wraz z naszymi ekspertami – mówi Katarzyna Bielecka, dyrektor generalna Sephora Polska.