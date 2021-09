Sephora otwiera kolejną perfumerię w Rzeszowie

318 mkw. powierzchni liczy nowa perfumeria Sephora w Galerii Rzeszów. To trzeci salon marki w mieście.

W miniony piątek w Galerii Rzeszów zadebiutowała kolejna perfumeria Sephora na mapie miasta.

Nowa Sephora oferuje kultowe marki kosmetyczne, w tym takie, które dostępne są na wyłączność w sieci Sephora, usługi pielęgnacyjne i makijażowe oraz profesjonalne doradztwo i pomoc w zakupach.

To także nowy punkt na mapie Rzeszowa, w którym dzięki usłudze Click & Collect w wygodny i bezpieczny sposób odbierać można zakupy zrealizowane na stronie internetowej.

Perfumeria Sephora w Galerii Rzeszów o powierzchni 318 mkw., zlokalizowana jest na parterze w pobliżu głównego wejścia. Jej wnętrza zaprojektowano zgodnie z aktualnym konceptem sieci Sephora. Wśród nowych stref specjalnych oraz usług, klienci znajdą m.in. wygodny automat Click & Collect do samodzielnego odbierania zamówień złożonych na sephora.pl. – cieszący się ogromną popularnością wśród klientów Sephora, usługę regulacji brwi w Brow Bar marki Benefit, a także bezpłatnego pakowania zakupów na prezent.

Sephora w Galerii Rzeszów, mat.pras.

W perfumerii Sephora znajdziemy liczne marki dostępne na wyłączność w sieci, a wśród nich kultowe marki makijażowe, takie jak Fenty Beauty by Rihanna, Too Faced, Tarte, Huda Beauty, pielęgnacyjne: Fresh, Ole Henriksen, Dr Jart, Origins czy Drunk Elephant oraz zapachowe jak Ferragamo. W Sephora na klientów czeka również bogata i stale rozwijana sekcja GOOD FOR pełna marek odpowiedzialnych wobec środowiska, wegańskich oraz takich, które zawierają min. 90% składników naturalnego pochodzenia.