Sieć perfumerii Sephora otworzyła swój pierwszy koncept store „Store of Future” w Azji, w Singapurze.

Sieć perfumerii Sephora otworzyła swój pierwszy koncept store „Store of Future” w Azji, w Raffles City w Singapurze.

To unikalne miejsce jest połączeniem sklepu, akademii pielęgnacji i makijażu, i punktu konsultacji urodowych.

Pierwszy koncept store „Store of Future” w Azji to sklep o powierzchni 426 mkw. Obejmuje trzy główne punkty styku – przestrzeń, ludzi i technologię. Istnieje kilka interaktywnych obszarów, w których klienci mogą testować produkty, w tym The Play Table, The Care Table, The Skincare Lounge i The Beauty School. Sephora Store of the Future wprowadza zindywidualizowane doświadczenia, takie jak Perk By Hydrafacial, Hair Consultation i Dry Styling Hair Service.

Concept store oferuje również dodatkowe usługi, takie jak Skincredible, polecana przez dermatologów aplikacja do analizy skóry, która pomaga użytkownikom zrozumieć ich skórę i uzyskać porady dotyczące pielęgnacji.

Ten sklep to idealne skrzyżowanie innowacyjnych i dających się doświadczyć elementów, w których nasi klienci mogą zanurzyć się i zaopatrzyć w absolutnie najlepsze światowe marki kosmetyczne dzięki hiperspersonalizowanemu podejściu do sprzedaży detalicznej – powiedziała Alia Gogi, prezes Sephora Asia.

Premiera Store of the Future nastąpiła po debiucie Sephory w Wietnamie w ramach planu dalszego wzmocnienia swojej obecności w Azji. W zeszłym miesiącu sieć perfumerii poinformowała, że jedno z największych wydarzeń kosmetycznych, Sephoria, Virtual House of Beauty, zadebiutuje jeszcze w tym miesiącu i obejmie ponad 35 nowych i uznanych marek.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl