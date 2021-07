Sephora w Sadyba Best Mall przeszła metamorfozę

Sephora obecna jest w Sadyba Best Mall od ponad 20 lat. To jedna z pierwszych perfumerii, które sieć uruchomiła w Polsce.

Dzięki rozbudowie, jej całkowita powierzchnia wzrosła o ponad 50 proc. i wynosi aktualnie 420 mkw.

Wnętrza perfumerii zmodernizowano zgodnie z aktualnym konceptem sieci Sephora i wzbogacono nowymi, niedostępnymi dotąd w tej lokalizacji markami takimi jak np.: Huda Beauty, 111 Skin czy Augustinus Bader.

Specjalną strefę przygotowano także dla miłośników pielęgnacji włosów, którzy znajdą w niej m.in.: Olaplex, Moroccanoil, Briogeo czy Bumble & Bumble.

Na klientów czeka unikalna „alkowa” z zapachami premium, a wśród nich m.in. Tom Ford, ADP, Juliette has a gun, czy linia les absolus d’orient GUERLAIN. Nowością jest też tzw. „skincare room”, czyli wyspecjalizowany gabinet dedykowany indywidualnym konsultacjom klientów z ekspertami piękna.

Sephora Sadyba zyskała również strefę relaksu – miejsce, w którym można wygodnie poczekać na konsultacje popijając kawę lub wodę, a także automat do samodzielnego odbierana zamówień Click & Collect.

- Modernizacja perfumerii Sephora w Sadyba Best Mall to odzwierciedlenie naszej strategii inwestycyjnej dostosowanej do trudnych realiów mniejszej odwiedzalności galerii handlowych, niż przed początkiem pandemii. Mimo trwającego trendu obniżonego trafficu, zdecydowaliśmy się wykorzystać ten okres właśnie na przebudowę i powiększenie w wybranych lokalizacjach, w tym w C.H. Sadyba Best Mall. Podczas zmian czasowo zamknęliśmy perfumerię, uruchamiając jednocześnie do dyspozycji Klientów pop up store, oferujący część naszego asortymentu. Dziś zapraszamy już naszych klientów do nowych, piękniejszych wnętrz perfumerii. Mam nadzieję, że dotychczasowi klienci pokochają ją jeszcze mocniej, a także, że zdobędzie swoich nowych fanów, dzięki bogatemu portfolio marek, nowym usługom i strefom, które właśnie oddaliśmy do dyspozycji. Zapraszam serdecznie do odkrycia na nowo Sephora w Sadyba Best Mall – mówi Katarzyna Bielecka, General Manager Sephora Poland & Czech Republic.

Wszystkie usługi w Sephora odbywają się przy zachowaniu aktualnie obowiązującego reżimu sanitarnego.

Perfumeria Sephora w Sadyba Best Mall zlokalizowana jest na poziomie 1, tuż przy ruchomych schodach.