Seria debiutów w Centrach Handlowych M1

Wkrótce do grona najemców centrum handlowego M1 Kraków dołączy najstarsza marka jubilerska w Polsce – W.Kruk. Salon tej rozpoznawalnej marki zostanie otwarty na powierzchni 67 mkw. oferując swoim klientom najwyższej jakości złotą i srebrną biżuterię, brylanty, kamienie szlachetne, zegarki oraz autorskie kolekcje.

Tymczasem w M1 Bytom i Zabrze na łącznej powierzchni ok. 165 mkw. otworzyła swoje piekarnio-cukiernie sieć GOM Owczarek - marka prężnie działająca na terenie województwa łódzkiego i śląskiego, znana i ceniona za szeroką ofertę pysznych wypieków. Kolejny punkt tej sieci już wkrótce zostanie otwarty również w M1 Częstochowa.

Do grona nowo otwartych lokali dołączył Seasonal Store TATUUM w M1 Bytom. To jeden z pierwszych salonów stacjonarnych marki realizujących zupełnie nowy koncept sprzedażowy. Polska firma ubierająca kobiety i mężczyzn od prawie 25 lat otwiera w tym sezonie sprzedaż stacjonarną na większych niż dotychczas powierzchniach (tym razem to niespełna 320 mkw.), na których klienci będą mogli zakupić w przystępnych cenach sprawdzony i doceniony asortyment z poprzednich kolekcji. TATUUM od początku istnienia tworzy wielosezonową, jakościową modę inspirowaną naturą. Miło nam, że to właśnie w centrum M1 otwiera swój kolejny sklep w tym nowym formacie.

To nie koniec dobrych wiadomości. W Centrum Handlowym M1 Czeladź, na powierzchni 57 mkw. został otwarty salon optyczny Family Optic, w którym klienci znajdą duży wybór okularów przeciwsłonecznych, opraw korekcyjnych i soczewek kontaktowych najlepszych marek, a doradcy i styliści pomogą w doborze idealnych oprawek.

- Cieszymy się, że pomimo niestabilnej sytuacji rynkowej, spowodowanej pandemią, Centra Handlowe M1 wciąż postrzegane są przez najemców jako miejsca z potencjałem, w których warto otwierać swoje sklepy - mówi Justyna Hara, Dyrektor Działu Najmu Metro Properties. - Dzięki urozmaiconej ofercie będziemy mogli jeszcze skuteczniej odbudowywać popandemiczny footfall. Bardzo doceniamy i dziękujemy nowym najemcom za zaufanie, życząc im samych sukcesów oraz przede wszystkim satysfakcjonujących obrotów - dodaje.