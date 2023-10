Sfinks Polska przedstawił strategię działania na kolejne 5 lat. Kluczowymi punktami jest plan podwojenia restauracji, zwiększenie liczby franczyz i rozwój konceptu dań gotowych.

W nowej strategii na lata 2024-2029 sieć restauracji planuje rozwój modelu franczyzowego.

Jednym z celów grupy jest podwojenie obecnej liczby restauracji.

Sieć chce rozszerzyć działalność jako spółka parasolowa.

Marka planuje także rozwój konceptu dań gotowych.

Głównym celem wybijającym się z przedstawionej strategii na kolejne pięć lat jest podwojenie liczby restauracji pod markami zarządzanymi przez Grupę Sfinks Polska.

Grupa chce lepiej wykorzystywać posiadany potencjał restauracji, by zwiększyć wyniki sprzedaż L4L znacznie powyżej inflacji.

Jednym z narzędzi, które mają być użyte do tego celu jest wykorzystanie nowych technologii - w tym sztucznej inteligencji, która ma pomóc m.in. w optymalizacji i personalizacji programu lojalnościowego.

Celem marki jest w tym zakresie wzrost liczby uczestników programu lojalnościowego Aperitif do minimum 1,5 miliona.

Sfinks zwiększa franczyzę

Sieć planuje rozwój sieci w modelu franczyzowym w Polsce i zagranicą, do czego zamierza szerzej wykorzystywać Sphinx jako markę parasolową (SPHINX Sport Bar, The Burgers by Sphinx).

Sieć zamierza koncentrować działania na rozwoju sieci w konceptach o niższym CAPEX i niższych kosztach operacyjnych oraz korzystać z zachodzących zmian w otoczeniu do pozyskiwania dla przyszłych franczyzobiorców lokali

na atrakcyjnych warunkach.

Grupa chce powiększyć liczbę franczyz z sieci własnej, a także pozyskiwać franczyzobiorców spośród podmiotówprowadzących restauracje.

Sfinks w sklepach: dania gotowe

Rozwój dań gotowych w spółce zależnej Spiceup S.A. ma przynieść wzrost przychodów. W celu generowania przychodów w innych kanałach niż działalność gastronomiczna, grupa będzie rozwijać sprzedaż dań gotowych do sieci handlowych i urządzeń vendingowych, a także udostępnieniać know-how

dla restauracji wirtualnych.

