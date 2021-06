Sfinks cieszy się, że przetrwał wielomiesięczny lockdown

Wielomiesięczny lockdown w gastronomii potężnie nas doświadczył, co ma bezpośrednie przełożenie na wyniki finansowe. Nawet w najbardziej optymistycznych planach nie śmiałbym zakładać, że będziemy w stanie przetrwać siedem miesięcy bez przychodów ze sprzedaży restauracyjnej i żadnej dodatkowej pomocy – przyznaje Sylwester Cacek, prezes zarządu Sfinks Polska SA.

Sfinks mimo spadku wyników w pierwszym kwartale 2021 r. kontynuuje rozwój.

Sfinks w czerwcu otrzymał długo wyczekiwane środki z pożyczki z ARP w wysokości 14 mln zł, co odblokowało bieżącą płynność.

Od końca maja spółka otworzyła dwie nowe restauracje franczyzowe, a kolejne cztery są na bardzo zaawansowanym etapie przygotowań.

Przychody ze sprzedaży gastronomicznej sieci Sfinks Polska, z wyłączeniem obrotów sieci Piwiarnia Warki, w ciągu trzech pierwszych miesięcy 2021 r., czyli w okresie w całości objętym zakazem obsługi gości w lokalach, wyniosły 5,02 mln zł, tj. o 34,85 mln zł mniej niż rok wcześniej w analogicznym okresie.

Przychody jednostkowe Sfinksa, czyli głównie z restauracji własnych, osiągnęły wartość 4,31 mln zł w I kw. br. wobec 29,63 mln zł rok wcześniej, zaś jednostkowy wynik netto w pierwszych trzech miesiącach 2021 r. ukształtował się na poziomie -7,85 mln zł (-6,87 mln zł po oczyszczeniu z wpływu MSSF16) wobec -14,71 mln zł rok wcześniej (-10,58 mln zł po korekcie wpływu MSSF16).

Jednostkowy wynik EBITDA w I kw. 2021 r. wyniósł -0,84 ml zł (-5,09 mln zł po oczyszczeniu z MSSF16) w porównaniu do 5,79 mln zł (-1,51 mln zł po skorygowaniu wpływu MSSF16) w analogicznym okresie roku ubiegłego. Mimo wielu trudnych operacyjnie i finansowo miesięcy, spółka nie tylko sprawnie wznowiła obsługę gości po odmrożeniu branży, ale także otworzyła już pierwsze nowe lokale i planuje dalszy rozwój.

Sfinks wznowił obsługę gości

Obecnie spółka cieszy się, że mogła wznowić obsługę gości, a sprzedaż w pierwszych tygodniach wypadła lepiej, niż oczekiwano. Zdaniem prezesa to pokazuje, że również klienci stęsknili się za normalnym korzystaniem z restauracji.

- Liczymy, że będzie to impuls, który podniesie nasze sieci i całą branżę. Otrzymaliśmy też w czerwcu długo wyczekiwane środki z pożyczki z ARP w wysokości 14 mln zł, co odblokowało nam bieżącą płynność. Mimo wciąż trudnej sytuacji w spółce, naznaczonej problemami ostatniego roku, jesteśmy optymistycznie nastawieni do przyszłości. W takich momentach widać wyraźnie, jak ważny jest tak niedoceniany przez wielu inwestorów i analityków „goodwill” organizacji, którego wyceny nie ujmuje się w księgach - wyjaśnia Sylwester Cacek.