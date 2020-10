Sfinks robi krok do zawarcia układu z wierzycielami. Restrukturyzacyjna machina ruszyła

Na podstawie zawartej umowy z z Jerzym Sławkiem, doradca będzie sprawował, w zakresie przewidzianym przepisami prawa restrukturyzacyjnego, nadzór nad przebiegiem postępowania o zatwierdzenie układu i czynnościami spółki w tym postępowaniu oraz podejmował odpowiednie działania.

Przypomnijmy, 27 października zarząd spółki gastronomicznej Sfinks Polska podjął decyzję w sprawie przeprowadzenia Uproszczonego Postępowania Restrukturyzacyjnego (UPR) przewidzianego w tzw. tarczy 4.0 z 23 czerwca 2020 roku. W rezultacie, spółka przez cztery miesiące będzie prowadzić działania mające na celu zawarcie układu z wierzycielami.

- Sytuacja epidemiczna i w jej wyniku wprowadzenie kolejnego lockdown w gastronomii to ponowny, znaczący cios dla branży. W najśmielszych przewidywaniach nie zakładaliśmy aż tak trudnej sytuacji epidemicznej. Próbowaliśmy się podnieść po pierwszym zamknięciu, odbudowując sprzedaż, by w ten sposób nadrabiać straty notowane wiosną i coraz lepsze wyniki dobrze rokowały na przyszłość. Jeszcze wyniki sprzedażowe września nie wskazywały na taki rozwój sytuacji. Restauratorzy ponieśli duże koszty związane ze specjalnym wyposażeniem i stosowaniem podwyższonych standardów sanitarnych, co - jak pokazały realia - skutecznie chroniło pracowników i gości. Mimo to lokale gastronomiczne zostały uznane jako miejsca niebezpieczne i po serii ograniczeń godzin pracy ostatecznie zamknięte. Zostaliśmy znów niemal całkowicie pozbawieni przychodów, gdyż wpływy z delivery stanowią niecałe 12% sprzedaży i nie są w stanie zrekompensować zamknięcia restauracji. Jednocześnie cały czas ponosimy koszty działalności, starając się utrzymać struktury operacyjne i miejsca pracy. Niestety, jak doświadczenie pokazuje, raczej nie możemy liczyć w większości przypadków na zrozumienie na rynku dla tej sytuacji, zwłaszcza ze strony wynajmujących, i w większości przypadków nie mamy szans na szybkie polubowne rozwiązanie sytuacji. Nasze przewidywania co do rozwoju sytuacji, którymi dzieliliśmy się w kwietniu z wynajmującymi, a które zakładały powrót do normalnej sprzedaży do końca 2021 roku, były przez większość z nich uważane za przesadzone, a teraz okazuje się, że były optymistyczne. Tylko kilku wynajmujących chciało zrozumieć, jak mogą wyglądać perspektywy dla naszego rynku i zgodzili się z naszymi propozycjami, za co serdecznie im dziękuję. Ponieważ trudno liczyć na solidarne podejście do tej sytuacji, głównie wynajmujących, od których zależy dalsze powodzenie walki o przetrwanie, musimy się chronić, żeby całkowicie nie zdestabilizować naszej sytuacji. Tym bardziej, że luka przychodowa nie będzie dotyczyć tylko okresu lockdown, ale także wielu miesięcy po ponownym otwarciu. Dlatego zdecydowaliśmy się skorzystać z narzędzia w ramach czwartej tarczy, które da nam czas na wypracowanie rozwiązań umożliwiających restrukturyzację naszych zobowiązań oraz skuteczne dostosowanie kosztów do tempa wychodzenia z popandemicznej sytuacji. Uproszczone Postępowanie Restrukturyzacyjne to według naszych analiz obecnie najszybszy i najbardziej skuteczny tryb – komentuje Sylwester Cacek, prezes Sfinksa Polska, spółki do której należą m.in. marki Sphinx, Chłopskie Jadło i Piwiarnia.

