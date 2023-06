Francuska organizacja polityczna Place Publique wezwała do podjęcia działań przeciwko Shein. Zdaniem protestujących działalności marki ma negatywny wpływ na środowisko i narusza prawa człowieka.

Francuskie lewicowe i ekologiczne ugrupowanie Place Publique twierdzi, że działalność giganta modowego Shein nie spełnia określonych wymogów produkcji ekologicznej i narusza prawa człowieka.

Zdaniem protestujących stosowanie przez Shein poliestru, pochodzącego z przetworzonej ropy naftowej i gazu, ma katastrofalny wpływ na środowisko.

Raporty wskazują, że odzież syntetyczna uwalnia mikroplastyczne włókna do oceanów, powodując ich zanieczyszczenie.

Członkowie argumentują, że Shein wprowadza do sprzedaży do 8 tys. nowych produktów dziennie, co zachęca do nadmiernej konsumpcji i tym samym przyczynia się do niszczenia klimatu.

Jak podaje serwis Fashion United, protestujący wystosowali list do francuskiego ministra gospodarki Bruno Le Maire'a, w którym wezwali do pilnego uregulowania tej kwestii. Wskazali, że środki legislacyjne i regulacyjne powinny zwalczać "przestarzałość kulturową" poprzez regulację strategii reklamowych i marketingowych, które promują nadmierną konsumpcję w sklepach stacjonarnych i online. Ich zdaniem, strony internetowe marek, które wypuszczają 1000 lub więcej nowych produktów dziennie, powinny zostać usunięte lub zablokowane.

Jeśli pozwolimy na rozwój takiego modelu działalności, ślad węglowy przemysłu modowego, który obecnie odpowiada za 2 procent globalnej emisji gazów cieplarnianych, może wzrosnąć do 26 procent do 2050 roku - twierdzi Place Publique.

Dodatkowo, dochodzenie przeprowadzone przez organizacje pozarządowe i media ujawniło liczne naruszenia praw człowieka przez markę. Obawy budzą ciężkie warunki pracy oraz wykorzystywanie w systemie produkcyjnym Shein bawełny zbieranej przez ujgurskich niewolników. W liście wskazano także na próby manipulowania influencerami i wprowadzające w błąd deklaracje na stronie internetowej Shein.

Place Publique wzywa do podjęcia natychmiastowych działań na szczeblu krajowym we Francji poprzez ustanowienie tarczy legislacyjnej i regulacyjnej.

- Obowiązkiem władz wykonawczych i ustawodawczych jest wprowadzenie środków, które chronią obywateli, prawa człowieka i klimat, wykraczając poza zwykłą retorykę i podejmując znaczące działania - postuluje organizacja.

Akcja ma na celu uzyskanie poparcia 30 tys. sygnatariuszy. Serwis Fashion United podaje, że na dzień 9 czerwca 2023 roku kampania liczyła ponad 24 100 podpisanych petycji.

