SHEIN umacnia pozycję w Irlandii, gdzie buduje przyczółek na cały region EMEA.

Cieszę się, że możemy otworzyć naszą siedzibę główną na region EMEA w Irlandii. Probiznesowe środowisko Irlandii i dostęp do talentów sprawiają, że jest to doskonałe centrum dla firm, w tym SHEIN, do zarządzania i rozwijania naszej działalności w regionie - mówił Leonard Lin, Global Head of Government Relations w SHEIN.